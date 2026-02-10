Serie B, Padova-Carrarese: Andreoletti torna al 3-5-2? ipotesi Sekulov per gli ospiti

Nemmeno il tempo di metabolizzare i pareggi di sabato scorso che Padova e Carrarese tornano in campo questo pomeriggio alle 20 per la 24^ giornata di serie BKT. Due risultati dalla connotazione diversa per biancoscudati e gialloazzurri, da una parte i veneti hanno evitato la quarta sconfitta consecutiva, rimontando a Castellammare di Stabia da 3-1 a 3-3, uscendo imbattuti su un campo difficile in quello che un punto conquistato. Quello interno dei toscani contro il Sudtirol ha una connotazione diversa anche se gli altoatesini di Castori sono un brutto cliente per tutti. I padroni di casa sono consapevoli di dover migliorare il rendimento interno per avvicinarsi alla salvezza, finora solo due vittorie con Virtus Entella e Modena per i biancoscudati che hanno vinto una sola partita nelle ultime nove. Dall'altra i toscani si sono imposti in due circostanze a Spezia e Avellino, pareggiato tre ad Empoli, Catanzaro, Pescara e Sudtirol e uscendo sconfitti nelle ultime cinque trasferte su sei. Dirige il confronto Nicolò Turrini di Firenze coadiuvato dagli assistenti Eugenio Scarpa di Collegno e Glauco Zanellati di Seregno. Quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese. VAR: Marco Serra di Torino AVAR: Alberto Santoro di Messina.

Come arriva il Padova - Matteo Andreoletti deve fare a meno dello squalificato Capelli, che va ad aggiungersi a quelle del papu Gomez e Caprari. Altro dubbio della vigilia e se il tecnico confermerà la difesa a quattro o tornerà al 3-5-2. Se fosse confermata la seconda ipotesi Belli potrebbe vincere il ballottaggio con Faedo sistemandosi al fianco di Belli e Perrotta nel trio difensivo davanti a a Sorrentino. Ghiglione e Barreca i maggiori candidati a ricoprire le fasce laterali, Varas mezzala a supporto di Fusi e Crisetig. In attacco turno di riposo per Bortolussi, spazio alla coppia composta da Bonaiuto e Lasagna.

Come arriva la Carrarese – Sull’altra sponda Antonio Calabro non sarà in panchina perché squalificato. Al suo posto ci sarà il suo vice Giuseppe Padovani. Le defezioni a livello di rosa saranno quelle di Salomon e Bouah mentre Illanes ha scontato il turno di squalifica quindi riprenderà il suo posto in difesa nel 3-5-2. Al suo fianco Imperiale e uno fra Calabrese e Ruggeri in ottica turnover a completare il terzetto davanti a Bleve. Sempre in quest’ottica Rouhi a sinistra potrebbe rappresentare un’ipotesi credibile mentre Zanon a destra è difficile da sostituire. In mezzo Schiavi, Zuelli e Hasa mentre in attacco Sekulov e Distefano si giocano un posto al fianco di Abiuso.