Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”

Il pareggio rimediato in extremis con la Lazio non fa sorridere in casa Juventus. In una giornata nella quale hanno vinto tutte le concorrenti, i bianconeri devono fare i conti con i propri errori. È il caso di Manuel Locatelli, che via social si è scusato per la topica che ha aperto le vie della rete alla squadra di Maurizio Sarri: ”Sono davvero dispiaciuto per il mio errore. Un pareggio che ci lascia rammarico, ma resta la grande reazione della squadra. FinoAllaFine”. Di delusione ha parlato, sempre sui social, anche Kenan Yildiz.

A far discutere, da casa Juve, è stato anche Luciano Spalletti. Le parole del tecnico bianconero sulla necessità di una riforma arbitrale non sono passate inosservate, l’AIA ha replicato con una nota in cui il vicepresidente vicario Francesco Massini commenta così: “Lavorare insieme a Figc e Leghe per una simile riforma non solo è possibile, ma è stato a suo tempo indicato come addirittura auspicabile, per costruire una riforma condivisa e sostenibile anche sotto il profilo economico. Il calcio italiano, peraltro, ha sicuramente bisogno di arbitri sempre più preparati e pronti alle necessità di un mondo che richiede sempre maggiore professionalità, ma ciò non è raggiungibile solo con semplici trasformazioni, ancorché ormai ineludibili, dello status giuridico arbitrale professionistico per gli arbitri di Serie A, ma anche mettendo a disposizione nelle serie minori le migliori risorse tecniche e dirigenziali disponibili”.

Quanto al futuro della Juve, nella serata della giornata appena conclusa ha parlato il direttore sportivo Marco Ottolini: “Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per il mister siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci siederemo con lui nelle prossime settimane".