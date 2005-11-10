Folgore Caratese, Criscitiello e l’FVS: “Preferisco un errore arbitrale alla perdita di tempo”

Ospite di microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese, nell'analizzare la prima avventura in Serie C del club brianzolo ha anche spiegato cosa cambierebbe dell'attualità del calcio di terza serie:

"L'unica cosa che abolirei è l'FVS. È un sistema che, per come è stato concepito e per come viene gestito, non mi convince. Preferisco un errore arbitrale alla perdita di tempo che si crea quando si interrompe una partita per diversi minuti senza arrivare a una decisione efficace. Abbiamo il conto alla rovescia per velocizzare le rimesse dal fondo e le rimesse laterali, ma poi possiamo aspettare cinque o sei minuti per una revisione. Nella mia esperienza, nel 95% dei casi le decisioni non vengono cambiate e il gioco viene spezzato senza che ci sia un risultato concreto. Anche sabato abbiamo avuto un episodio sul quale ritenevamo ci fosse un rigore netto. L'arbitro è andato a rivederlo e non ce lo ha concesso. In un'altra situazione, con un fallo a palla lontana, la revisione non ha portato all'espulsione che ci aspettavamo. Non voglio piangere per gli episodi, ma credo che il sistema meriti una riflessione.

Per quello che è l'investimento, nell'ordine dei due milioni e mezzo di euro all'anno, debba esserci una rivalutazione. In diversi campi ci sono poche telecamere e inquadrature che non sempre permettono di vedere correttamente quello che è successo. Ho già espresso queste perplessità ai vertici arbitrali. A mio avviso, una revisione dovrebbe avere un tempo massimo, indicativamente di 90 secondi. Non è possibile fermare la partita per cinque minuti, perché si finisce per alterare completamente il ritmo e la dinamica di una fase di gioco. Non sono polemiche contro qualcuno. La Serie C mi piace e credo che stia facendo un buon lavoro. Ma su questo punto bisogna ragionare: preferisco un arbitro che prenda una decisione, anche sbagliando, piuttosto che un sistema che blocchi il gioco per diversi minuti senza arrivare a una conclusione chiara".