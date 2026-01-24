Serie B, Spezia avanti 1-0 sull'Avellino al 45': decide fin qui il gol do Artistico
Si è concluso il primo tempo di Spezia-Avellino con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. A decidere la prima frazione una rete messa a segno da Artistico al 26’.
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Sabato 24 Gennaio 2026
Spezia – Avellino 1-0 (in corso)
26’ Artistico
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Beruatto, Mateju, Hristov; Sernicola, Bandinelli, Cassata, Valoti, Adamo; Soleri, Artistico. A disp.: Mascardi, Wisniewski, Fellipe Jack, Verde, Nagy, Di Serio, Candela, Aurelio, Vignali, Comotto, Romano, Vlahovic. All.: Donadoni.
AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Tutino. A disp.: Pane, Sassi, Enrici, Izzo, Reale, Milani, Armellino, Besaggio, Russo, D'Andrea, Patierno, Favilli. All.: Biancolino.
ARBITRO: Tremolada di Monza.