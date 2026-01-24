Serie B, Spezia-Avellino: ai liguri serve una vittoria per scacciare i fantasmi

Il posticipo del sabato sera della 21esima giornata del campionato di Serie B vedrà impegnate al "Picco" Spezia e Avellino, avversarie a partire dalle 19.30 in un confronto che mette in palio punti molto importanti per il prosieguo di stagione delle due compagini. A dirigere il match sarà il sig. Paride Tremolada della sezione AIA di Monza.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Momento di profonda crisi per i bianconeri che, dopo la vittoria nello scontro diretto di fine dicembre con il Pescara, hanno inaugurato il 2026 con due sconfitte contro Sudtirol e Palermo, ripiombando così in piena zona retrocessione diretta con 17 punti, a -1 dai Playout e -3 dalla salvezza. Comunque reduci da un solo ko nelle ultime cinque gare casalinghe, i liguri proveranno a far valere proprio il "fattore campo", con la consapevolezza di giocarsi già quest'oggi una parte importante del proprio futuro. Mister Donadoni punterà sul 3-5-2 con Di Serio e Artistico nel reparto offensivo.

COME ARRIVA L'AVELLINO - Riscattare l'ultima battuta d'arresto con la Carrarese è l'obiettivo primario dei biancoverdi, che la scorsa settimana hanno interrotto una striscia di tre risultati utili consecutivi perdendo terreno dalla zona Playoff: sono cinque, al momento, le lunghezze che separano gli uomini di Biancolino dall'ottavo posto occupato dalla Juve Stabia. Attenzione al mini-tabù relativo al rendimento esterno, in quanto gli irpini hanno vinto soltanto due delle dieci partite giocate in stagione lontano dal Partenio-Lombardi. Tra i convocati ci sono già Sassi e Izzo, mentre non saranno a disposizione Iannarilli, Kumi e Insigne. Per quel che concerne la formazione, non dovrebbero esserci particolari novità rispetto alle ultime uscite: nel 3-5-2, in attacco vanno verso una maglia da titolare Biasci e Tutino.