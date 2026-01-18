Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadraTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:04Serie B
Daniel Uccellieri

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo e le venti protagoniste del campionato sono pronte a ridisegnare le proprie rose tra acquisti, cessioni, prestiti e operazioni in uscita. In questa tabella aggiornata troverai tutte le operazioni di calciomercato della Serie B, suddivise squadra per squadra, con un quadro chiaro e immediato di movimenti ufficiali e trattative concluse. Uno strumento utile per seguire l’evoluzione del mercato, analizzare le strategie dei club e capire come cambiano gli equilibri del campionato.

AVELLINO
Acquisti: Marco Sala (definitivo, Como), Filippo Reale (prestito, Roma)
Cessioni: Matteo Marchisano (prestito, Giugliano), Antonio De Cristofaro (prestito, Latina), Sonny D'Angelo (definitivo, Latina), Daishawn Redan (risoluzione), Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Ternana), Claudio Manzi (prestito, Monopoli)

BARI
Acquisti: Andrea Cistana (prestito, Spezia), Giacomo Stabile (prestito, Inter), Giacomo De Pieri (prestito, Inter)
Cessioni:

CARRARESE
Acquisti: Antonio Troise (svincolato)
Cessioni: Alessandro Arena (risoluzione prestito, Pisa), Eliman Cham (prestito, Nuova Igea Virtus), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Modena)

CATANZARO
Acquisti: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Monopoli), Francesco Gatto (definitivo, Reggina)
Cessioni: Andrea Oliviero (prestito, ACR Messina), Giovanni Volpe (prestito, Giugliano), Nicolò Buso (prestito, Mantova), Gabriel Ardito (prestito, Siracusa), Marcello Piras (definitivo, Vis Pesaro)

CESENA
Acquisti:
Cessioni: Emanuele Adamo (definitivo, Spezia)

EMPOLI
Acquisti: Michele Tempre (risoluzione prestito, Pontedera)
Cessioni: Michele Tempre (prestito, Pistoiese), Luca Belardinelli (prestito, Reggiana)

FROSINONE
Acquisti:
Cessioni: Alen Sherri (risoluzione prestito, Cagliari), Alessandro Selvini (prestito, Forlì)

JUVE STABIA
Acquisti: Matheus Luz Priveato Dos Santos (definitivo, Saluzzo), Kevin Zeroli (prestito, Milan), Christian Dalle Mura (definitivo, Cosenza)
Cessioni: Federico Zuccon (risoluzione prestito, Atalanta), Filippo Reale (risoluzione prestito, Roma), Giacomo Stabile (risoluzione prestito, Inter), Giacomo De Pieri (risoluzione prestito, Inter), Edoardo Duca (prestito, Lecco)

MANTOVA
Acquisti: Francesco Bardi (prestito, Palermo), Federico Zuccon (prestito, Atalanta), Ante Vukovic (prestito, Pisa), Nicolò Buso (prestito, Catanzaro), Côme Bianay Balcot (prestito, Torino)
Cessioni: Federico Botti (risoluzione), Francesco Galuppini (definitivo, Ascoli)

MODENA
Acquisti: Abdullah Laidani (definitivo, FC Wil), Manuel De Luca (prestito, Cremonese), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Carrarese)
Cessioni: Antonio Pergreffi (ritiro), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Reggiana), Fabio Ponsi (definitivo, Catrania)

MONZA
Acquisti: Hernani (definitivo, Parma)
Cessioni: Kevin Zeroli (risoluzione prestito, Milan)

PADOVA
Acquisti:Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Trento)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (prestito, Paganese)

PALERMO
Acquisti: Giangiacomo Magnani (risoluzione prestito, Reggiana), Francesco Di Bartolo (risoluzione prestito, Nuova Sondrio)
Cessioni: Francesco Bardi (prestito, Mantova), Matteo Brunori (prestito, Sampdoria), Salvatore Di Mitri (prestito, Trapani), Michele Avella (definitivo, Guidonia Montecelio)

PESCARA
Acquisti:
Cessioni: Niccolò Squizzato (definitivo, Virtus Entella)

REGGIANA
Acquisti: Martin Eduardo Suarez (svincolato), Lucas Pasquoto (definitivo, Avai FC), Luca Belardinelli (prestito, Empoli), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Modena), Alessandro Pavanati (prestito, Hellas Verona)
Cessioni: Damiano Basili (prestito, Lecco), Tomas Lepri (prestito, Sambenedettese), Giangiacomo Magnani (risoluzione prestito, Palermo), Manuel Marras (definitivo, Union Brescia), Elayis Tavsan (risoluzione prestito, Hellas Verona)

SAMPDORIA
Acquisti: Matteo Brunori (prestito, Palermo), Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Spezia), Tjas Begic (prestito, Parma), Tommaso Martinelli (prestito, Fiorentina), Andrei Coubis (definitivo, Milan), Matteo Palma (prestito, Udinese), Mattia Viti (prestito, Nizza)
Cessioni: Estanis Pedrola (prestito, Las Palmas), Andrei Coubis (prestito, Universitatea Cluj), Victor Narro (prestito, Real Murcia)

SPEZIA
Acquisti: Leonardo Sernicola (prestito, Cremonese), Boris Radunovic (prestito, Cagliari), Emanuele Adamo (definitivo, Cesena), Mattia Valoti (definitivo, Cremonese), Alessandro Romano (prestito, Roma)
Cessioni: Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Sampdoria), Andrea Cistana (prestito, Bari), Vittorio Chiabotto (prestito, Treviso), Pietro Candelari (prestito, Trento), Matteo Onofri (prestito, Forlì), Tio Cipot (definitivo, NK Maribor)

SUDTIROL
Acquisti: Simone Verdi (definitivo, Como), Marco Frigerio (definitivo, Lecco), Domen Crnigoj (definitivo, Triestina)
Cessioni: Jonathan Italeng (fine prestito, Atalanta)

VENEZIA
Acquisti: Marko Farji (definitivo, Stromsgodset)
Cessioni: Marco Ladisa (prestito, Trento)

VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Mattia Alborghetti (definitivo, Giana Erminio), Niccolò Squizzato (definitivo, Pescara), Riccardo Turicchia (definitivo, Juventus), Luigi Cuppone (definitivo, Audace Cerignola)
Cessioni: Iacopo Lipani (prestito, Latina), Luigi Palomba (prestito, Forlì)

Articoli correlati
Serie B, il Venezia vince ed accorcia sulla vetta. Pari nel big match fra Monza e... Serie B, il Venezia vince ed accorcia sulla vetta. Pari nel big match fra Monza e Frosinone
Serie B, i risultati al 45': avanti Sudtirol e Mantova. 1-1 fra Monza e Frosinone... Serie B, i risultati al 45': avanti Sudtirol e Mantova. 1-1 fra Monza e Frosinone
Andrea Mancini ricorda Rocco Commisso: "Persona diretta, presidente d'altri tempi"... Andrea Mancini ricorda Rocco Commisso: "Persona diretta, presidente d'altri tempi"
Altre notizie Serie B
Bari, mister Vivarini a rischio esonero. D'Angelo prima scelta, l'alternativa è Pagliuca... TMWBari, mister Vivarini a rischio esonero. D'Angelo prima scelta, l'alternativa è Pagliuca
Serie B, si chiude la 20ª giornata: sotto i riflettori Pescara-Modena e Palermo-Spezia... Serie B, si chiude la 20ª giornata: sotto i riflettori Pescara-Modena e Palermo-Spezia
Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie B, Palermo-Spezia: rosanero a caccia della svolta Serie B, Palermo-Spezia: rosanero a caccia della svolta
Serie B, Pescara-Modena: gli abruzzesi cercano punti salvezza, i canarini per i play-off... Serie B, Pescara-Modena: gli abruzzesi cercano punti salvezza, i canarini per i play-off
Frosinone, Cichella esalta il gruppo: "Pareggiare in dieci è la nostra vera forza"... Frosinone, Cichella esalta il gruppo: "Pareggiare in dieci è la nostra vera forza"
Bari nel baratro: ko con la Juve Stabia, penultimo posto e Vivarini ora in bilico... Bari nel baratro: ko con la Juve Stabia, penultimo posto e Vivarini ora in bilico
Juve Stabia, Abate: "Abbiamo avuto coraggio, siamo contenti ma serve equilibrio" Juve Stabia, Abate: "Abbiamo avuto coraggio, siamo contenti ma serve equilibrio"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
4 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
5 Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Castro favorito su Immobile, Kean è out
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 21^ giornata LIVE: la Roma lancia subito Malen, Fiorentina con Piccoli
Immagine top news n.1 Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Immagine top news n.2 Inter, efficienza da scudetto: Lautaro-Pio Esposito show e difesa blindata
Immagine top news n.3 La Juventus sbatte sul muro del Cagliari: a Spalletti manca il centravanti
Immagine top news n.4 Addio a Commisso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato
Immagine top news n.5 La Juve gioca, il Cagliari vince. La Vecchia Signora esce di nuovo dalla corsa scudetto
Immagine top news n.6 Napoli, vittoria col Sassuolo ma cresce l’emergenza: nuovi infortuni e l’appello al mercato
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus scivola a -10 dall'Inter capolista
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, la catena fa paura: Commisso quarto presidente della storia viola a morire in carica
Immagine news Serie A n.2 Genoa alle 12.30 in campo a Parma: in tribuna ci sarà anche il presidente Sucu
Immagine news Serie A n.3 Napoli il punto sulle uscite: per Lucca spunta il ritorno al Pisa, Lang piace alla Roma
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 21^ giornata LIVE: la Roma lancia subito Malen, Fiorentina con Piccoli
Immagine news Serie A n.5 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.6 Udinese-Inter, Calvarese su Di Bello: "Era regolare l'intervento di Carlos Augusto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, mister Vivarini a rischio esonero. D'Angelo prima scelta, l'alternativa è Pagliuca
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si chiude la 20ª giornata: sotto i riflettori Pescara-Modena e Palermo-Spezia
Immagine news Serie B n.3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo-Spezia: rosanero a caccia della svolta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Pescara-Modena: gli abruzzesi cercano punti salvezza, i canarini per i play-off
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Cichella esalta il gruppo: "Pareggiare in dieci è la nostra vera forza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Tesser: "Sono preoccupato realisticamente al di là della classifica"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 22ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, Sibilano resta in prestito al San Marino. Quattro nuovi innesti per Ingenito
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, il talento 2006 Consalvi si trasferisce in prestito all'Ischia
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, arriva Greco dall'Audace Cerignola. Acampa passa alla Nocerina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, continua la 10ª giornata: occhi puntati sul big match Inter-Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)