Serie B, vittoria pesante per lo Spezia al Picco: Avellino battuto 1-0, decide Artistico

Il sabato di Serie B si chiude al “Picco” con una sfida cruciale per la zona bassa. Lo Spezia di Donadoni, reduce da due ko consecutivi, ospita l’Avellino di Biancolino, più tranquillo in classifica. Prima del via, minuto di raccoglimento per Youssef Abanoub. L’avvio è equilibrato: gli irpini si rendono pericolosi con Palumbo e Sounas, mentre gli aquilotti rispondono con Soleri e Artistico. La grande chance ospite arriva al 18’, quando Sounas, dopo un’uscita incerta di Radunovic, si allunga troppo il pallone e spreca a porta vuota.

Lo Spezia sblocca al 27’: tacco di Artistico per Valoti, progressione sulla sinistra e conclusione di Cassata deviata; la carambola favorisce ancora Artistico che di sinistro batte Daffara sul primo palo. Donadoni è sfortunato e perde prima Bandinelli poi Mateju per infortunio.

Nella ripresa l’Avellino prova a reagire con Biasci e Tutino, ma manca precisione. I liguri sfiorano il raddoppio con Valoti, fermato da un fuorigioco segnalato dopo un check VAR. Nel finale occasioni per entrambe, ma il risultato non cambia: 1-0 Spezia, tre punti vitali per uscire dalla zona calda.

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocate

Cesena – Bari 1-2

51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0

58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5

25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)

Monza – Pescara 3-0

34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Modena – Palermo 0-0

Spezia – Avellino 1-0

26’ Artistico

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 38

Cesena 34

Juve Stabia 33

Modena 33

Catanzaro 31*

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25*

Avellino 25

Sudtirol 22*

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Spezia 20

Mantova 19

Sampdoria 18*

Pescara 14

*una gara in meno