Serie B, vittoria pesante per lo Spezia al Picco: Avellino battuto 1-0, decide Artistico
Il sabato di Serie B si chiude al “Picco” con una sfida cruciale per la zona bassa. Lo Spezia di Donadoni, reduce da due ko consecutivi, ospita l’Avellino di Biancolino, più tranquillo in classifica. Prima del via, minuto di raccoglimento per Youssef Abanoub. L’avvio è equilibrato: gli irpini si rendono pericolosi con Palumbo e Sounas, mentre gli aquilotti rispondono con Soleri e Artistico. La grande chance ospite arriva al 18’, quando Sounas, dopo un’uscita incerta di Radunovic, si allunga troppo il pallone e spreca a porta vuota.
Lo Spezia sblocca al 27’: tacco di Artistico per Valoti, progressione sulla sinistra e conclusione di Cassata deviata; la carambola favorisce ancora Artistico che di sinistro batte Daffara sul primo palo. Donadoni è sfortunato e perde prima Bandinelli poi Mateju per infortunio.
Nella ripresa l’Avellino prova a reagire con Biasci e Tutino, ma manca precisione. I liguri sfiorano il raddoppio con Valoti, fermato da un fuorigioco segnalato dopo un check VAR. Nel finale occasioni per entrambe, ma il risultato non cambia: 1-0 Spezia, tre punti vitali per uscire dalla zona calda.
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26’ Artistico
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Juve Stabia 33
Modena 33
Catanzaro 31*
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25
Sudtirol 22*
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Spezia 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Pescara 14
*una gara in meno