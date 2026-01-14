Spezia, a centrocampo Vanoli e Romano possono non bastare: si lavora su Leone
Mattia Valoti è in arrivo dalla Cremonese, così come Alessandro Romano dalla Roma. Il mercato per il centrocampo dello Spezia potrebbe, però, non finire qui.
Stando, infatti, a quanto riportato da Il Secolo XIX il ds dei liguri, Stefano Melissano, avrebbe messo nel mirino un altro calciatore per la linea mediana di Roberto Donadoni.
Si tratta di Giuseppe Leone, classe 2001 oggi alla Juve Stabia (20 presenze complessive nella prima parte di stagione agli ordini di Ignazio Abate), ma cresciuto nel settore giovanile della Juventus.
Secondo il quotidiano ligure la dirigenza aquilotta per avere il 24enne nativo di Torino sarebbe pronto ad un investimento importante, con la giornata di oggi che potrebbe essere decisiva per portare avanti l'operazione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.