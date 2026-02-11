Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli-Juve Stabia 1-2, le pagelle: Leone cambia la partita, Lovato-gol non basta

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 21:59Serie B
Marco Pieracci

Risultato finale: Empoli-Juve Stabia 1-2

EMPOLI
Fulignati 6 - Gli va di lusso quando perde la disponibilità della sfera in un'uscita bassa che sembrava innocua, colpe minime sui gol.

Lovato 6,5 - Si alza per accompagnare l'azione, lascia il segno sugli sviluppi di calcio d'angolo: il capitano è tra gli ultimi a mollare.

Guarino 6 - Prende in consegna Gabrielloni, guardandosi bene dal concedergli la profondità. Cerca l'anticipo per alzare la linea.

Obaretin 6 - Fisicità straripante, fa a sportellate aggiudicandosi la maggior parte dei duelli: in Okoro trova però un degno rivale.

Candela 6 - Puntuale in copertura, tiene a bada Cacciamani senza farsi superare. Spinge, ma con giudizio: gli manca lo sprint.

Magnino 6 - Discreto lavoro di interdizione, sceglie il tempo giusto per inserirsi: scavalca Confente, ma il tocco è poco convinto. Dal 46' Ilie 5 - Prova anonima, impatto zero sulla gara.

Yepes 5 - Ritrova la maglia da titolare, fa girare la squadra ma dura lo spazio di un tempo. Poi si fa saltare secco da Cacciamani. Dal 68' Degli Innocenti 5,5 - Tanta corsa, poca resa.

Ignacchiti 6,5 - Positivo in entrambe le fasi, scarica la palla e si butta dentro per raccoglierla. Contributo prezioso nella riconquista.

Elia 6,5 - Punta l'uomo in velocità, creando superiorità. Disegna il traversone telecomandato per la capocciata vincente di Lovato. Dal 54' Ebuehi 5 - Una galoppata in campo aperto per presentarsi alla partita, poi la dormita sul cross convertito in rete da Carissoni.

Fila 5 - Preferito a Nasti, si gioca la grande opportunità con generosità ma è poco preciso: si divora il raddoppio in contropiede. Dal 74' Popov 6 - Ci prova di testa.

Shpendi 5 - Prosegue la ricerca del gol, inseguito invano da un paio di mesi: Bellich glielo nega con un intervento disperato. Dal 46' Nasti 5,5 - Non incide.

Alessio Dionisi 5 - Lascia condurre la partita alla Juve Stabia, le cose si mettono bene ma la gestione del vantaggio è discutibile: altro ko, il quarto nelle ultime cinque certifica la crisi.

JUVE STABIA
Confente 6 - Bucato al primo tentativo, per la verità non ha granché da rimproverarsi. Tiene a galla i suoi rispondendo a Fila.

Kassama 5,5 - Coinvolto nella costruzione dal basso, è un po' indeciso: calcola male la traiettoria sul corner del vantaggio. Dal 46' Dalle Mura 6,5 - Tempestivo nelle chiusure, ottimo nelle letture per sbrogliare situazioni delicate: mette in sicurezza il reparto.

Giorgini 6 - Gode di ampia libertà per sviluppare gioco, si conferma il difensore leader del torneo cadetto per passaggi.

Bellich 6,5 - Miracoloso il salvataggio in spaccata sulla linea di porta, evita il raddoppio con un guizzo che vale un gol fatto.

Carissoni 7 - Provvidenziale quando anticipa Shpendi sul taglio di Magnino, decisivo col suo blitz nell'area di rigore azzurra.

Zeroli 5,5 - Passo indietro rispetto alle ultime uscite, timido nelle iniziative: non riesce a prendere le redini del centrocampo.Leone 7,5 - Ingresso rivitalizzante: avvia e conclude alla perfezione la trama del pareggio, disegna l'assist del sorpasso. Illumina la manovra gialloblù.

Correia 6 - Precipitoso nella gestione del pallone, trova tutte le linee di passaggio chiuse. Cresce spostandosi più avanti.

Mosti 6 - Dinamico e propositivo, anche se la buona volontà non va sempre di pari passo con l'efficacia delle giocate tentate.

Cacciamani 6,5 - Quantità e qualità, spreca energie ma resta lucido: manda al bar Yepes e offre l'assist del pareggio a Leone. Dall'87' Ricciardi sv

Burnete 6 - Tanto movimento, entra in partita dopo un inizio in ombra: cerca il dialogo con Gabrielloni, la gira fuori di testa. Dal 61' Okoro 6 - Lavora spalle alla porta per far salire la squadra, tiene impegnata la retroguardia avversaria.

Gabrielloni 5,5 - In assenza di rifornimenti prova a fare tutto da solo, la butta dentro in circostanze misteriose: gol annullato. Dal 71' Maistro 6 - Pericoloso su punizione, testa subito i riflessi di Fulignati con la specialità della casa.

Ignazio Abate 7 - Primo tempo bruttino, la supremazia territoriale resta fine a se stessa ma coi cambi della ripresa è tutta un'altra musica. Nono risultato utile consecutivo, consolida la posizione in zona playoff.

