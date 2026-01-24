Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e Tutino
Risultato finale: Spezia-Avellino 1-0
SPEZIA
Radunovic 5,5 - Mantiene la porta inviolata, ma soprattutto nel primo tempo risulta spesso impreciso nelle giocate. Al 17' esce completamente a vuoto su un cross di Biasci, ma Sounas non ne approfitta per realizzare il tap-in.
Mateju 6 - Rimedia un'ammonizione "lampo" dopo appena due minuti, ma nonostante questo non si tira mai indietro nei contrasti: un esempio? La scivolata in area di rigore per sventare un'iniziativa di Tutino al 36'. Pochi secondi dopo viene messo ko da un problema muscolare. Dal 37' Vignali 6 - Si ambienta molto rapidamente e disputa una buona ora di partita.
Hristov 6 - Tiene botta senza particolari difficoltà in difesa, contro un Avellino spesso propositivo ma comunque incapace di mettere a referto particolari occasioni da rete.
Beruatto 7 - Grande protagonista il numero 11 bianconero con una partita giocata su livelli altissimi in fase difensiva: si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto.
Sernicola 5,5 - Coinvolto poco nella manovra dei liguri, chiude la gara con una manciata di sortite offensive sulla corsia di sua competenza: ben al di sotto degli standard abituali.
Cassata 7 - Corre senza un attimo di tregua nella zona centrale del campo. Protagonista sul gol di Artistico, gioca un match di spessore risultando sempre nel vivo del gioco della squadra di Donadoni.
Bandinelli 6 - Viene fermato da un fastidio muscolare, vedendosi così costretto ad abbandonare anzitempo il campo dopo un discreto inizio. Dal 25' Romano 5,5 - Un po' troppo vivace al momento del suo ingresso in campo, rimedia subito un giallo e poco dopo rischia anche di fare il bis.
Valoti 6,5 - Tra alti e bassi, dimostra comunque di essere un giocatore da piani alti per la Serie B. Trova una giocata illuminante per il gol di Artistico, poi si vede a tratti: servirebbe un pizzico di continuità in più... Dal 75' Comotto s.v.
Adamo 5 - Non pervenuto nel corso del primo tempo: fatica tremendamente a dire la sua sulla corsia di competenza. Dal 46' Aurelio 6 - Una ripresa priva di particolari sussulti ma comunque sufficiente per lui.
Artistico 6,5 - Ha il merito di realizzare il pesantissimo gol che consegna i tre punti allo Spezia. Bravo a fare a sportellate con la difesa irpina.
Soleri 5,5 - Si vede decisamente meno rispetto al compagno di reparto. Dal 75' Verde s.v.
Roberto Donadoni 6 - Lo Spezia ritrova il sorriso dopo due ko di fila e lancia un chiaro segnale alle dirette rivali per la salvezza. Per alcuni tratti bravi a soffrire, i bianconeri sfruttano nel miglior modo possibile l'unica vera occasione della partita per portare a casa tre punti pesanti.
AVELLINO
Daffara 6 - Esente da colpe sul gol di Artistico, non è chiamato a compiere alcuna parata di rilievo nel corso dei novanta minuti.
Cancellotti 5 - Sbaglia in occasione della rete dello Spezia, poi nella ripresa compie una buona chiusura sullo stesso numero 9 bianconero ma non si schioda da una grave insufficienza. Dall'80' Besaggio s.v.
Simic 5 - E' parecchio impreciso all'interno della propria area di rigore. Sul gol non riesce a rimediare all'ingenuità della coppia Missori-Cancellotti concedendo troppo spazio a Cassata e Artistico per confezionare il vantaggio.
Fontanarosa 6,5 - Senza dubbio il migliore tra i tre centrali difensivi dell'Avellino, si mette in mostra con una serie di chiusure di pregevole fattura nella zona cruciale del campo. Dall'86' Enrici s.v.
Missori 5 - Viene beffato con estrema facilità sulla fascia nell'azione del gol di Artistico. Sulla destra fa davvero troppo poco, in proiezione offensiva, per provare a emergere.
Palumbo 5 - Serata a dir poco negativa per il centrocampista classe 2002, che colleziona parecchie imprecisioni in entrambi i tempi e non dà mai la sensazione di poter incidere.
Palmiero 5,5 - Prova ben al di sotto delle aspettative per lui, nel complesso più coinvolto nel supporto alla fase difensiva che ai compagni del reparto avanzato. Dal 68' Favilli 5,5 - Offre un contributo piuttosto scarno alla causa dell'Avellino.
Sounas 5 - L'inizio sembrava promettere bene, ma quel clamoroso errore a porta vuota al 17' ha finito per incidere in maniera notevole sul suo rendimento nei minuti successivi.
Sala 5 - Soltanto una manciata di cross, perlopiù imprecisi. Troppo poco per pensare di lasciare il segno in una partita così spigolosa.
Tutino 5 - Si vede soltanto con il contagocce: a metà ripresa offre un discreto pallone a Biasci, che in precario equilibrio spara alle stelle. Dall'80' Russo s.v.
Biasci 5,5 - Sicuramente più reattivo rispetto a Tutino, fa il massimo per non sfigurare ma è poco convincente negli ultimi metri di campo. Dall'86' Patierno s.v.
Raffaele Biancolino 5 - Il "suo" Avellino inciampa per la seconda volta di fila, ma questa sconfitta fa ancora più male della precedente per il modo in cui è arrivata. I biancoverdi hanno chiuso con un maggior possesso palla rispetto allo Spezia, senza tuttavia riuscire a proporsi con convinzione dalle parti di Radunovic.