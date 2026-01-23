Spezia-Avellino, i convocati di Biancolino: out Iannarilli, ci sono i neo arrivati Izzo e Sassi

Sono tre gli assenti in casa Avellino per la sfida contro lo Spezia di domani. Si tratta di Iannarilli, Kumi e Insigne tutti fuori causa per problemi fisici. Presenti in lista invece i nuovi acquisti Sassi e Izzo. Questa la lista dei giocatori a disposizione del tecnico Raffaele Biancolino:

Portieri: Daffara, Pane, Sassi

Difensori: Missori, Sala, Izzo, Reale, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani

Centrocampisti: Palmiero, D’Andrea, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio

Attaccanti: Tutino, Patierno, Russo, Biaschi, Favilli

Report:

Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.

Antony Iannarilli in settimana ha accusato un fastidio in seguito al quale è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un affaticamento muscolare con edema al polpaccio destro. A scopo precauzionale è stato tenuto a riposo.

Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.