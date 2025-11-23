Lo Spezia crolla drasticamente a Mantova. Ma in campo si rivedono Bandinelli e Comotto

È sceso in campo questo pomeriggio lo Spezia, ma nella sconfitta maturata sul campo del Mantova viene difficile trovare qualcosa di positivo: un secco 4-1 in uno scontro salvezza, che lascia gli aquilotti al penultimo posto della graduatoria di Serie B, con la Sampdoria che per altro scenderà in campo domani con la possibilità di scavalcarli.

Una nota lieta, però, c'è, ed è il ritorno in campo di Filippo Bandinelli, che dopo la finalissima playoff della passata stagione si era infortunato e non era ancora tornato a pieno regime: il centrocampista, lo scorso 7 agosto, era stato operato per una frattura da stress del pilone tibiale della caviglia sinistra e ha dovuto poi seguire un lungo iter riabilitativo. Oggi, però, il nuovo inizio, anche se in una sfida che è stata sportivamente drammatica per i bianconeri. Che dopo un mese, tra l'altro, hanno rivisto in campo anche Christian Comotto, che ha quindi smaltito il problema al polpaccio; non tutta la gara per il giovane centrocampista, ma un tempo sì.

Intanto, diamo anche un quadro a quella che è la prima citata graduatoria:

CLASSIFICA

Monza 26*

Modena 26

Frosinone 25

Cesena 23*

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17**

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Padova 14

Mantova 14

Bari 13*

Südtirol 13

Pescara 9

Spezia 8

Sampdoria 7*

*una partita in meno

** due partite in meno