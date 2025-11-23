Lo Spezia crolla drasticamente a Mantova. Ma in campo si rivedono Bandinelli e Comotto
È sceso in campo questo pomeriggio lo Spezia, ma nella sconfitta maturata sul campo del Mantova viene difficile trovare qualcosa di positivo: un secco 4-1 in uno scontro salvezza, che lascia gli aquilotti al penultimo posto della graduatoria di Serie B, con la Sampdoria che per altro scenderà in campo domani con la possibilità di scavalcarli.
Una nota lieta, però, c'è, ed è il ritorno in campo di Filippo Bandinelli, che dopo la finalissima playoff della passata stagione si era infortunato e non era ancora tornato a pieno regime: il centrocampista, lo scorso 7 agosto, era stato operato per una frattura da stress del pilone tibiale della caviglia sinistra e ha dovuto poi seguire un lungo iter riabilitativo. Oggi, però, il nuovo inizio, anche se in una sfida che è stata sportivamente drammatica per i bianconeri. Che dopo un mese, tra l'altro, hanno rivisto in campo anche Christian Comotto, che ha quindi smaltito il problema al polpaccio; non tutta la gara per il giovane centrocampista, ma un tempo sì.
Intanto, diamo anche un quadro a quella che è la prima citata graduatoria:
CLASSIFICA
Monza 26*
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23*
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Mantova 14
Bari 13*
Südtirol 13
Pescara 9
Spezia 8
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno