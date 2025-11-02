Spezia, D'Angelo: "Giocato bene fino all'errore di Sarr. Non lo colpevolizzo, è un gran portiere"

Lo Spezia cade contro il Monza all’U-Power Stadium con il risultato di 1-0, messo a segno da Ravanelli con complicità di Sarr che, con un grave errore ha concesso la rete agli avversari. Liguri che restano impantanati a sette punti e al terzultimo posto in classifica che potrebbe diventare ultimo in attesa del risultato della sfida fra Mantova e Sampdoria. Al termine della gara il tecnico Luca D’Angelo è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta. Di seguito le sue parole:

"La squadra ha giocato una buona partita difensivamente, contro una squadra molto forte e in un momento importante di consapevolezza. Ci stava la nostra sofferenza, che però si è evidenziata solo su un paio di mischie nel primo tempo. Avevamo difeso ordinatamente, ma poi c’è stato l’infortunio di Sarr… ma non dobbiamo pensare che si sia perso per quella cosa lì, avevamo mezz’ora per fare altro. Non tendo mai a colpevolizzare un giocatore. Dopo la partita si tende a non parlare. Ognuno ha le sue sofferenze, mi immedesimo in Fallou e penso sia un momento estremamente difficile. È un portiere forte, non cambia il mio giudizio per quello che è successo. È un ragazzo coscienzioso, sa di aver sbagliato e non sta a me addossargli la paternità della sconfitta. Vedremo se cambiare, ma come ho detto ad inizio campionato abbiamo tre portieri forti e possono giocare tutti e tre. Ora non è questo il nostro pensiero principale, dobbiamo recuperare energie e pensare al Bari. Con questi giocatori di oggi penso che venerdì si possa vincere".

Fonte: Cittadellaspezia.com