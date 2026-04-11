Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali: sardi con Borrelli-Esposito, Okereke dal 1'
Il sabato di Serie A inizia con Cagliari-Cremonese, tra le due partite in programma alle 15.00. Si affrontano due squadre in piena crisi e a ridosso della zona retrocessione, che quindi non possono permettersi ulteriori distrazioni.
Pisacane sceglie il 4-4-2, con Palestra nel ruolo di terzino destro. In avanti, ecco il tandem composto da Borrelli ed Esposito. Modulo speculare da parte di Giampaolo, che opta per Okereke come partner iniziale di Bonazzoli. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Cagliari (4-4-2): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Obert; Deiola, Gaetano, Mazzitelli, Folorunsho; Borrelli, Esposito. Allenatore: Pisacane
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo