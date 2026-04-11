Pio Esposito: "Fortunato ad aver fatto due anni a Spezia in B. Devo ringraziare D'Angelo"

Lunga intervista quella che l'attaccante dell'Inter e della Nazionale Pio Esposito ha rilasciato quest'oggi al Corriere della Sera, dove non ha solo parlato di attualità, ma ha ripercorso anche gli anni recenti della sua carriera, segnati da un biennio a Spezia.

Ecco le sue parole: "Mi ritengo fortunato ad avere fatto i due anni a Spezia in B: nel primo ho fatto molta fatica, ho subito il salto dalla Primavera, ho segnato solo 3 gol e ci siamo salvati all’ultima giornata. Sono questi casi in cui rischi di perdere la sicurezza in te stesso, ma sta a te avere la forza di reagire e ritrovarti. Devo ringraziare il tecnico Luca D’Angelo: il gol salvezza al Venezia all’ultima giornata è stata la mia svolta. E ho rinunciato a un ingaggio migliore alla Samp per continuare con chi aveva creduto in me: credo sia stata la scelta migliore della mia vita".