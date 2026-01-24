TMW
Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo
Giuseppe Di Serio è sempre più vicino a lasciare lo Spezia in questa sessione di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il calciatore, che non è nemmeno sceso in campo nel match vinto oggi dai liguri per 1-0 contro l’Avellino, non rientra nei piani del club e si sta per questo cercando una nuova sistemazione.
Stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore classe 2001 è sempre più vicino al trasferimento a Palermo, sebbene sia ancora da capire con quale formula. Per il giocatore nativo di Trento fin qui 868 minuti in Serie B, conditi da appena due gol e un assist.
