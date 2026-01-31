TMW Spezia, Donadoni: "Vlahovic ragazzo d'oro, non farebbe male neanche a una mosca..."

Roberto Donadoni, tecnico dello Spezia, ha parlato al termine della sconfitta contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole: "Abbiamo preso gol sul loro unico tiro. Dobbiamo farci un pò di mea culpa, non ci meritavamo di perdere, ma in quello che non si è fatto bene è demerito nostro. Rimane tanto rammarico perchè fare una partita così contro la Sampdoria in casa loro non è semplicissimo, ma fa arrabbiare. I dettagli vuol dire anche essere svegli al novantesimo. Se guardiamo il gol subito c'erano quattro giocatori loro fuori dall'area più quello in battuta. Al limite ci doveva essere Vlahovic, che è uscito prima, per cui qualcuno doveva prendere il suo posto. Al quarantacinquesimo ci vuole quella cattiveria necessaria, si proteggevano avendo quattro giocatori fuori dall'area e ci è costato caro. Ci si rimbocca le maniche, si fa tesoro e si riparte. Le occasioni oggi sono capitate a Di Serio, ad Artistico, a Sernicola...".

Su Vlahovic ha qualcosa da dire?

"E' un ragazzo d'oro, fatica a fare a una mosca, credo non ci sia stato nulla, si è creata una circostanza in cui l'arbitro doveva leggerla diversamente. Non meritava il rosso".