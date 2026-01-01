Spezia, Donadoni: "Ci teniamo stretto questo risultato. È stato un match dispendioso"

Roberto Donadoni, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù al termine della sfida vinta per 1-0 al "Picco" contro l'Avellino: "Ho detto ai miei ragazzi che sono stati bravi perché hanno combattuto e voluto questa vittoria. La partita non si è giocata in condizioni ambientali semplici, ma ci teniamo stretto questo risultato e ora capiremo dove si potrà crescere e migliorare ancora. Tanti errori da entrambe le parti? È stato un match dispendioso a livello fisico, forse per questo è mancata anche un po' di lucidità. C'è da essere più cinici perché altrimenti può bastare una sciocchezza per venire recuperati nel risultato".

Il gol arriva da qualcosa di studiato in allenamento?

"Sì. Quando prepari le partite, cerchi sempre di individuare i punti in cui puoi andare a incidere sull'avversario e di tamponare gli eventuali rischi che loro ti possono creare. A volte funziona e si dice di essere stati bravi, mentre in altri casi si può far fatica. L'importante è avere sempre la voglia di andare a finalizzare anche da parte degli esterni, non solo degli attaccanti: bisogna avere questa mentalità nel voler essere protagonisti anche in fase conclusiva, non solo di costruzione".