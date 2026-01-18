Spezia, Donadoni: "La classifica parla, ma la partita di oggi dice altro"

C'è amarezza nelle dichiarazioni di Roberto Donadoni: il tecnico dello Spezia, intervenuto in conferenza stampa dalla pancia del Renzo Barbera, ha così commentato la sconfitta in trasferta contro il Palermo.

Come raccontare questa partita e il momento di classifica?

"I numeri sicuramente dicono che siamo in basso in classifica, anche se la partita odierna ci racconta ben altro. Conoscevamo il Palermo, sapevamo del loro livello e sicuramente non è facile affrontarli".

Quanto ha pesato subire quel gol lì, a 11 secondi dal fischio d'inizio?

"Sicuramente siamo mancati a livello di attenzione e soprattutto appena cominciata la gara. Subire quel gol lì, in una maniera così istantanea, è stato sicuramente un handicap prendere quella rete in quel modo. I nuovi? Cresceranno, anche se qualche subentrato poteva sicuramente essere un po' più incisivo".