Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il mercato finisca"

Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il mercato finisca"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:12Serie B
Tommaso Maschio

“A Palermo abbiamo fatto una buona prestazione a fronte di un risultato non positivo; prendere gol dopo 10 secondi non è facile per nessuno, ma la reazione c’è stata e lo spirito non è mancato, chiaro che ora dobbiamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati, perché fare due, tre risultati positivi consecutivi aiuta a cambiare rotta”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida interna contro l’Avellino tornando anche sulla sconfitta al Barbera nello scorso turno.

Spazio poi al mercato e a come incide sulla preparazione alle gare: “Le settimane del mercato sono particolari, perché c’è sempre qualcuno che esce e qualcuno che arriva, ma quello che deve sempre esserci è la presenza in campo e avere l'atteggiamento giusto, - prosegue Donadoni come riporta il sito dei liguri - questo è quello che ho ripetuto ai ragazzi e siamo pronti per la sfida che ci attende domani. Deve esserci sempre la voglia di giocare e fare risultato, quando si è titubanti e rinunciatari la performance generale viene limitata”.

L’allenatore aquilotto si sofferma poi su alcuni singoli partendo da Artistico: “È un calciatore che tengo assolutamente in considerazione perché è un ragazzo che ha grande voglia e volontà, chiaro che anche lui debba smussare alcune cose e crescere, ma è molto maturo e desideroso di migliorare con il lavoro; dal punto di vista dell’impegno é sicuramente uno dei più positivi. - prosegue Donadoni - Lapadula speriamo di riaverlo a correre la prossima settimane, per il resto abbiamo recuperato sia Hristov che Bandinelli. Valoti ha esperienza, un curriculum importante, ma che dall’inizio dell’anno a Cremona non aveva mai giocato, pertanto dobbiamo essere bravi noi a fargli trovare il ritmo giusto. Romano è un giocatore di prospettiva, mi piace molto il suo modo di giocare e interpretare il ruolo”.

Spazio poi al mercato con Kouda ai saluti e Wisniewski che potrebbe salutare: “Stiamo considerando la possibilità di inserire qualcuno, anche vista la partenza di Kouda, così come in difesa, ma vedremo da qui alla fine del mercato cosa sarà possibile, per ora dobbiamo essere concentrati sulla sfida di domani. In avanti abbiamo calciatori similari, magari serve qualcosa di diverso dal punto di vista delle caratteristiche. Wisniewski? Normale che il mercato aperto possa essere un po’ disturbante per chiunque pertanto io non vedo l’ora che questa sessione finisca, ma credo che così sia per tutti i tecnici”.

Infine un pensiero sull’Avellino: “Ora giocheremo davanti ai nostri tifosi e come sempre sarà uno stimolo ulteriore per dare il massimo, dispiace sempre vedere un gruppo di tifosi che viaggia tanto per seguire la propria squadra e che torna senza la soddisfazione del risultato. Domani dobbiamo andare in campo con la convinzione di fare ciò per cui ci siamo allenati durante la settimana e, se sapremo indirizzare tutte le energie e gli sforzi per quell'obiettivo, allora potremmo riscattarci e dare una soddisfazione anche ai nostri tifosi”.

Articoli correlati
Spezia, Donadoni: "La classifica parla, ma la partita di oggi dice altro" Spezia, Donadoni: "La classifica parla, ma la partita di oggi dice altro"
Spezia, Donadoni: "Dobbiamo portar via punti da Palermo. Mercato? Stiamo lavorando... Spezia, Donadoni: "Dobbiamo portar via punti da Palermo. Mercato? Stiamo lavorando bene"
Spezia, Donadoni: "Dopo il vantaggio deve scattare qualcosa. Reagire agli schiaffi... Spezia, Donadoni: "Dopo il vantaggio deve scattare qualcosa. Reagire agli schiaffi non è facile"
Altre notizie Serie B
Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il... Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il mercato finisca"
Mantova-Venezia, i convocati di Stroppa: assenti Sverko e Svoboda Mantova-Venezia, i convocati di Stroppa: assenti Sverko e Svoboda
Cesena-Bari, i convocati di Longo: ci sono Dickmann e Moncini, out Antonucci e Maggiore... Cesena-Bari, i convocati di Longo: ci sono Dickmann e Moncini, out Antonucci e Maggiore
Sampdoria, ecco il via libera del club per il rinnovo di Francesco Conti: i dettagli... TMWSampdoria, ecco il via libera del club per il rinnovo di Francesco Conti: i dettagli
Avellino, arriva Armando Izzo a titolo definitivo dal Monza. Accordo fino al 2029... UfficialeAvellino, arriva Armando Izzo a titolo definitivo dal Monza. Accordo fino al 2029
Palermo, Inzaghi: "Modena candidato alla Serie A. Momento giusto per dare la zampata"... Palermo, Inzaghi: "Modena candidato alla Serie A. Momento giusto per dare la zampata"
Padova, Seghetti: "Un onore giocare col Papu. Giunti? Un fratello, spero arrivi" Padova, Seghetti: "Un onore giocare col Papu. Giunti? Un fratello, spero arrivi"
Padova, Villa: "Un orgoglio per i tifosi avere una proprietà come quella di Banzato"... Padova, Villa: "Un orgoglio per i tifosi avere una proprietà come quella di Banzato"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 "Sono tre anni che mi prendi in giro". Lazio, nuovo scontro fra Romagnoli e Lotito: ora l'addio
4 Il retroscena su Giovane: la Lazio aveva offerto 14 milioni e Belahyane come contropartita
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine top news n.1 Juventus-En Nesyri, incontro in mattinata. Si attende il sì, c'è accordo con il Fenerbahce
Immagine top news n.2 Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee, ma confuse
Immagine top news n.3 Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta
Immagine top news n.4 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.5 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
Immagine top news n.6 Europa League: risultati, classifica e prossimo turno. Roma e Bologna, obiettivo ottavi
Immagine top news n.7 La Juventus ha scelto: il punto sulla trattativa per portare En-Nesyri a Torino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve può mangiarsi il Napoli. Roma, vinci e sei l'anti-Inter"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, addio Sarmiento: interrotto il prestito, torna subito in Inghilterra
Immagine news Serie A n.2 Fortini e non solo. I nomi che la Roma valuta per la sinistra: piace anche Methalie
Immagine news Serie A n.3 Lazio in crisi? Di Francesco non si fida: "L'errore più grande sarebbe pensare agli altri"
Immagine news Serie A n.4 Mateta verso la permanenza al Crystal Palace. Glasner: "Zero offerte e lui non ha chiesto la cessione"
Immagine news Serie A n.5 De Rossi: "Curioso di vedere Zatterstrom. Domani gioca Otoa, è il futuro del Genoa"
Immagine news Serie A n.6 Bailey rientrato all'Aston Villa, Emery approva: "Domenica ci sarà, non ha bisogno di adattamento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il mercato finisca"
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Venezia, i convocati di Stroppa: assenti Sverko e Svoboda
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Bari, i convocati di Longo: ci sono Dickmann e Moncini, out Antonucci e Maggiore
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ecco il via libera del club per il rinnovo di Francesco Conti: i dettagli
Immagine news Serie B n.5 Avellino, arriva Armando Izzo a titolo definitivo dal Monza. Accordo fino al 2029
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "Modena candidato alla Serie A. Momento giusto per dare la zampata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, l'attacco parlerà bulgaro: arriva l'esterno Raychev dal Pisa
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, l'attaccante Vacca va in prestito alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, interesse concreto per Noce del Livorno. Ma è sempre titolare in Toscana
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, fatta per Valerio Crespi: arriva in prestito con diritto dall'Avellino
Immagine news Serie C n.5 Ternana, colpo Mattia Aramu. Era svincolato dallo scorso 1 luglio
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Lescano carica Salerno: "Io sono pronto, vi aspetto tutti allo stadio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, arriva dal Como Alexandra Kerr. Operazione a titolo definitivo
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?