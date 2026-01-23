Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il mercato finisca"

“A Palermo abbiamo fatto una buona prestazione a fronte di un risultato non positivo; prendere gol dopo 10 secondi non è facile per nessuno, ma la reazione c’è stata e lo spirito non è mancato, chiaro che ora dobbiamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati, perché fare due, tre risultati positivi consecutivi aiuta a cambiare rotta”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida interna contro l’Avellino tornando anche sulla sconfitta al Barbera nello scorso turno.

Spazio poi al mercato e a come incide sulla preparazione alle gare: “Le settimane del mercato sono particolari, perché c’è sempre qualcuno che esce e qualcuno che arriva, ma quello che deve sempre esserci è la presenza in campo e avere l'atteggiamento giusto, - prosegue Donadoni come riporta il sito dei liguri - questo è quello che ho ripetuto ai ragazzi e siamo pronti per la sfida che ci attende domani. Deve esserci sempre la voglia di giocare e fare risultato, quando si è titubanti e rinunciatari la performance generale viene limitata”.

L’allenatore aquilotto si sofferma poi su alcuni singoli partendo da Artistico: “È un calciatore che tengo assolutamente in considerazione perché è un ragazzo che ha grande voglia e volontà, chiaro che anche lui debba smussare alcune cose e crescere, ma è molto maturo e desideroso di migliorare con il lavoro; dal punto di vista dell’impegno é sicuramente uno dei più positivi. - prosegue Donadoni - Lapadula speriamo di riaverlo a correre la prossima settimane, per il resto abbiamo recuperato sia Hristov che Bandinelli. Valoti ha esperienza, un curriculum importante, ma che dall’inizio dell’anno a Cremona non aveva mai giocato, pertanto dobbiamo essere bravi noi a fargli trovare il ritmo giusto. Romano è un giocatore di prospettiva, mi piace molto il suo modo di giocare e interpretare il ruolo”.

Spazio poi al mercato con Kouda ai saluti e Wisniewski che potrebbe salutare: “Stiamo considerando la possibilità di inserire qualcuno, anche vista la partenza di Kouda, così come in difesa, ma vedremo da qui alla fine del mercato cosa sarà possibile, per ora dobbiamo essere concentrati sulla sfida di domani. In avanti abbiamo calciatori similari, magari serve qualcosa di diverso dal punto di vista delle caratteristiche. Wisniewski? Normale che il mercato aperto possa essere un po’ disturbante per chiunque pertanto io non vedo l’ora che questa sessione finisca, ma credo che così sia per tutti i tecnici”.

Infine un pensiero sull’Avellino: “Ora giocheremo davanti ai nostri tifosi e come sempre sarà uno stimolo ulteriore per dare il massimo, dispiace sempre vedere un gruppo di tifosi che viaggia tanto per seguire la propria squadra e che torna senza la soddisfazione del risultato. Domani dobbiamo andare in campo con la convinzione di fare ciò per cui ci siamo allenati durante la settimana e, se sapremo indirizzare tutte le energie e gli sforzi per quell'obiettivo, allora potremmo riscattarci e dare una soddisfazione anche ai nostri tifosi”.