Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Di Munno già candidato al premio di gol dell'anno

La Top 11 del Girone A di Serie C: Di Munno già candidato al premio di gol dell'annoTUTTO mercato WEB
Alessandro Di Munno
© foto di Jacopo Duranti
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 15^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Pro Patria-Pergolettese 3-1
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2
Virtus Verona-Triestina 0-0
Trento-Inter U23 0-1
Union Brescia-Vicenza 0-1
Novara-Renate 0-1
Giana Erminio-Ospitaletto 1-0
Lecco-Cittadella 0-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-4-1:

Zanellati (Cittadella): affigge il cartello "Da qui non si passa" sulla saracinesca e respinge al mittente i numerosi tentativi di un Lecco che non meritava la sconfitta, ma che si è arreso a cospetto di un portiere in giornata di grazia. Determinante nel primo tempo con due parate eccellenti, nella ripresa il campo è un autentico pantano ed è bravo a non farsi ingannare. Determinante.
Leverbe (Vicenza): non una prova brillantissima, quella dei biancorossi sul campo del Brescia. Tuttavia arriva un punto fondamentale in ottica promozione diretta, quanto basta per riaccendere l'entusiasmo di una tifoseria che da anni attende il ritorno in B. Premiamo lui per aver giocato una partita molto positiva e senza sbavature.
Sorensen (Brescia): attacco del Vicenza quasi inoffensivo e il merito è soprattutto dell'esperto difensore danese, perfetto nel gioco aereo e sempre molto tempestivo negli anticipi. Sta ritrovando la condizione fisica ideale.
Cecchetto (Cittadella): la sua partita è un manuale di sobrietà e presenza, un classe 2003 che fronteggia gli avversari con la personalità del veterano palesando una concentrazione e una ferocia agonistica tale da meritare l'abbraccio di mister e compagni dopo il triplice fischio. E' stato un fattore importantissimo nella conquista della vittoria, sofferta, sul campo del Lecco.
Prestia (InterU23): in una squadra di giovani spicca la presenza di un difensore espertissimo e che, in estate, rifiutò offerte dalla B o da big della Lega Pro per sposare il progetto dei nerazzurri. Da una sua sponda di testa nasce la rete decisiva di Spinaccè.
Mignanelli (Dolomiti Bellunesi): terza rete stagionale per l'esterno difensivo, uno dei calciatori di maggior personalità di una squadra che sta facendo di tutto per garantirsi il mantenimento della categoria dopo la storica promozione dell'anno scorso. Tap-in vincente a pochi passi e inserimento perfetto dalle retrovie. Incarna le caratteristiche del 3-5-2 che è marchio di fabbrica di mister Bonatti.
Mercati (Brescia): riconosciuto da quasi tutta la stampa locale e nazionale come il migliore in campo nello scontro diretto con il Vicenza. Ha un peso specifico indispensabile in mediana, è tra i pochi a trasformare l'azione da difensiva a offensiva con recuperi preziosi e rapide ripartenze. Nel secondo tempo è stato onnipresente.
Delcarro (Renate): ormai in questa categoria è sinonimo di garanzia. A Novara non si vince se i centrocampisti non supportano la fase difensiva e lui è bravo a capire quando abbassrsi a protezione della retroguardia e quando alzare il baricentro per aiutare gli attaccanti. Suo l'assist per la rete decisiva di De Leo.
Di Munno (Pro Patria): il campionato è ancora lunghissimo, ma il suo è già candidato d'ufficio al gol più bello della stagione. Un missile dalla lunga distanza con pallone all'incrocio dei pali che lascia di stucco non solo gli avversari, ma anche i compagni di squadra. Un capolavoro balistico che consente di indirizzare sui binari giusti il delicatissimo scontro diretto con la Pergolettese.
Bulevardi (Virtus Verona): ancora una volta rimandato l'appuntamento con la vittoria per una squadra che, quest'anno, proprio non riesce a ritrovarsi. Con la Triestina una brutta gara, da una parte e dall'altra, con pochissime giocate di qualità. Premiamo lui perchè ha palesato un livello superiore rispetto a compagni e avversari, con una traversa clamorosa e altri pericolosi tentativi della distanza.
Caccavo (Lumezzane): non il gol più bello della sua carriera, ma ha il merito di "leggere" in anticipo l'errore del portiere avversario fondandosi su un pallone vagante da vero rapace dell'area di rigore. Nella ripresa va vicino alla doppietta con un bel colpo di testa deviato in corner da Facchetti.
Michele Santoni (Pro Vercelli): vittoria da squadra matura, quella ottenuta contro l'Alcione Milano. La classifica inizia a essere interessante: se davvero l'obiettivo è la salvezza tranquilla possiamo dire sia sulla buona strada. Ma nulla vieta di sognare un piazzamento playoff.

Articoli correlati
Pro Patria, ingaggiato Alessandro Di Munno: accordo annuale con opzione Pro Patria, ingaggiato Alessandro Di Munno: accordo annuale con opzione
Novara, rinnovo biennale, fino al giugno 2026, per Alessandro Di Munno Novara, rinnovo biennale, fino al giugno 2026, per Alessandro Di Munno
Novara, tante squadra su Di Munno ma Lo Monaco lo blinda: pronto il rinnovo Novara, tante squadra su Di Munno ma Lo Monaco lo blinda: pronto il rinnovo
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Novella, cuore granata che giganteggia all'Arechi... Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Novella, cuore granata che giganteggia all'Arechi
La Top 11 del Girone B di Serie C: Chierico trascina l'Arezzo verso la serie B Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Chierico trascina l'Arezzo verso la serie B
La Top 11 del Girone A di Serie C: Di Munno già candidato al premio di gol dell'anno... Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Di Munno già candidato al premio di gol dell'anno
Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"... Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato UfficialeLa Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati... Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici... TMW RadioLucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
3 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
4 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
5 Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Eintracht Francoforte-Atalanta, le probabili formazioni: chance dal 1' per Scamacca
Immagine top news n.1 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
Immagine top news n.2 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.3 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.4 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.6 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.7 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lo spietato Diego Pablo Simeone, la tripletta di Ronaldo e gli incredibili precedenti
Immagine news Serie A n.2 Inter nella tana dell'Atletico Madrid. Chivu valuta dei cambi rispetto al derby
Immagine news Serie A n.3 Lazio, sempre più emergenza: il ko di Cataldi mette in crisi il centrocampo
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Immagine news Serie A n.5 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Immagine news Serie A n.6 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Prosegue la campagna 'Nemmeno con un fiore'. Le iniziative per Spezia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Novella, cuore granata che giganteggia all'Arechi
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Chierico trascina l'Arezzo verso la serie B
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Di Munno già candidato al premio di gol dell'anno
Immagine news Serie C n.4 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.5 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…