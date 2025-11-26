Bodø/Glimt, Sjøvold: "I cambi sono stati decisivi, la Juventus ha giocatori davvero bravi"

Vittoria importantissima per la classifica e per il morale, quella ottenuta ieri sera della Juventus, la quale si è imposta sul gelido campo dei norvegesi del Bodo Glimt per 2-3 grazie alla rete in extremis siglata da Jonathan David. Al termine del match, per i padroni di casa, ha parlato a TV 2 il centrocampista Fredrik Sjøvold.

Queste le sue parole: "Abbiamo faticato un po' nel secondo tempo e purtroppo la partita è scivolata via alla fine. C'erano ampi spazi, loro hanno dei giocatori davvero bravi".

Sjovold ha poi parlato di come la Juventus abbia svoltato il match con i cambi: "Dopo l'intervallo non siamo riusciti a fare la stessa prestazione del primo tempo. Hanno fatto alcune sostituzioni e sono stati molto incisivi, noi non siamo riusciti a uscire e a conquistare palla. Sono una buona squadra e abbiamo faticato nel secondo tempo".