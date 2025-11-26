Qarabag ko a Napoli ma il tecnico Gurbanov è soddisfatto: "Siamo stati coraggiosi"

Dopo la sconfitta per 2-0 subita al Maradona contro il Napoli, il tecnico del Qarabag Gurban Gurbanov si è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita. Queste le parole dell'allenatore azero: "Sono contento del coraggio dei miei giocatori, nonostante la sconfitta. Sono stati coraggiosi, contro un avversario di qualità. I miei giocatori hanno fatto bene fino alla fine, ne sono contento. Dobbiamo goderci ogni partita e crederci in ogni partita".

Sul piano partita: "La partita è andata come previsto. Non ho nulla da dire ai miei giocatori. Alcune sostituzioni possono essere decisive nelle partite importanti".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (19' st Politano), Rrahmani, Buongiorno (44' st Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (44' st Vergara), Hojlund (30' st Lucca), Lang (30' st Elmas). A disp.: Contini, Ferrante, Ambrosino. All.: Conte

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva (30' st Dani Bolt), Mustafazade, Medina (15' st S. Mmaee), Jafarguliyev (30' st T. Bayramov); Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (15' st Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (30' st Akhundzade). A disp.: Magomedaliyev, Buntić, Kouakou, Montiel, Gurbanli, , B. Hüseynov. All.: Gurbanov

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 20' st McTominay (N), 27' st aut. Jankovic (Q)

Ammoniti: Lang, Rrahmani (N), Medina, Jankovic (Q)