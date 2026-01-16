Spezia, il Widzew Lodz piomba su Wisniewski: pronta un'offerta importante per il centrale
Non c’è solo il Sassuolo per Przemyslaw Wiśniewski, difensore che potrebbe lasciare lo Spezia in questa finestra di mercato. Il polacco infatti sarebbe finito nel mirino del Widzew Lodz, uno dei club più ricchi del suo paese, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta che soddisferebbe le richieste del club ligure per il calciatore.
Come riporta Cittadellaspezia.com il club polacco non sta badando a spese in questo gennaio e dopo aver acquistato un ex spezzino come Bartlomiej Dragowski in porta, starebbe lavorando per riportare in patria non solo Wisniewski, ma anche quel Bartosz Bereszynski, classe ‘92, in forza al Palermo. Il Lodz inoltre avrebbe avanzato anche un’offerta da 3,5 milioni di euro per Emil Kornvig del Brann, anch’egli con un passato allo Spezia.
Il club sta aspettando l’offerta ufficiale per il classe ‘98 in modo di fare tutte le valutazioni del caso assieme al giocatore che potrebbe decidere di accettare il ritorno in patria per puntare a un posto con la nazionale in vista degli spareggi per il Mondiale e magari anche per la Coppa del Mondo in programma in estate.
