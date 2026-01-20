Spezia, Lapadula out per due settimane. Con l'Avellino rientra Bandinelli

Lo Spezia deve fare i conti con l'infermeria. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, Gianluca Lapadula sarà fermo per due settimane a causa di un infortunio che lo costringerà a lavorare con il suo fisioterapista personale per recuperare la condizione.

Anche Petko Hristov risulta è indisponibile: il difensore bulgaro non è partito per la trasferta di Palermo a causa di un problema al polpaccio emerso nei giorni precedenti. Per lui sono già stati effettuati esami strumentali.

Una nota positiva arriva, invece, dal rientro anticipato di Filippo Bandinelli, che Donadoni avrà a disposizione per la sfida contro l'Avellino.

Sul fronte mercato, si valuta il futuro di Kouda: il Parma sta considerando un prestito in Serie B, ma il giocatore non raggiungerebbe subito i ducali. Intanto, Nagy resta ai margini del progetto.