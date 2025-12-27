Spezia, Melissano: "Rifiutata offerta della Samp per Esposito. Arriveranno 4-5 giocatori"

Dopo il successo del suo Spezia sul Pescara nell’ultimo match del 2025 per i due club, il ds dei liguri Stefano Melissano si è presentato in conferenza stampa per fare il punto della situazione prima della sosta invernale.

“La Sampdoria ha fatto un’offerta per Esposito che non era idonea al valore del calciatore e la abbiamo mandata indietro - si legge su CittadellaSpezia -. A volte ci sono cicli che finiscono, da entrambe le parti ci vuole sempre la stessa volontà. Queste sono dinamiche di mercato che si verificano in queste situazioni. Chi resta qui deve essere orgoglioso di esser qui. Magari Salvatore non si sente di poter dare più tutto, ma non significa che sia mai mancato di orgoglio. Dobbiamo pensare allo Spezia, che è l’unica cosa che conta. Oggi serve portare gente che ha voglia di lottare, voglia di venire qui, gente che stiamo trattando e che magari ha una classifica migliore al momento”.

Sul mercato in entrata, poi, spiega: “La celerità la vogliamo tutti, fosse per me gli obiettivi sarebbero qui il 3 gennaio. Speriamo di portare questi giocatori presto, ma il tempo lo decide il mercato. Stiamo trattando giocatori importanti, delle prime scelte, che possono dare più personalità e leggerezza. Avevamo aspettative diverse all’inizio, psicologicamente abbiamo bisogno di qualcuno che dia linfa e vitalità, ringraziando questi ragazzi che lavorano sempre al massimo dell’impegno. C’è troppa concorrenza a gennaio. La nostra vittoria è importante anche per accelerare le cose, ma non siamo solo noi su alcuni giocatori. Ci sono due posti vacanti in lista, ma si possono mettere anche fuori alcuni in uscita. Dovrebbero entrare 4-5 giocatori”.