Problemi nell'affare Andrè-Milan: dietrofront del presidente del Corinthians, rossoneri dalla FIFA?

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul trasferimento del giovane centrocampista brasiliano classe 2006 André dal Corinthians al Milan, mettendo in evidenza i problemi sorti nelle ultime settimane.

Dietrofront del presidente Stabile: affare a rischio? C'è la FIFA

Quando sembrava che i due club fossero d’accordo su cifre (15 milioni di euro più due di bonus) e dettagli dell’affare (20% della rivendita ai bianconeri), ecco la retromarcia del presidente del Timao, Osmar Stabile, che ora si rifiuterebbe di firmare la cessione del giocatore. Tuttavia, il Milan avrebbe già in mano delle carte siglate dall’ufficio legale del club paulista a confermare gli accordi pattuiti. I rossoneri ritengono l'affare concluso e potrebbero così rivolgersi alla FIFA per far valere i propri diritti.

Centrocampista classe 2006, André è capace di occupare tutti e tre i ruoli della mediana e potrebbe dare alla squadra di Massimiliano Allegri quel qualcosa in più a livello di dinamismo. Il giocatore ha mostrato già buona confidenza con il tiro dalla distanza e in patria non mancano i paragoni con grandi campioni: alcuni lo associano addirittura al primo Pogba emerso dalle giovanili del Manchester United. Cresciuto nel Corinthians, ha fatto il suo debutto in prima squadra lo scorso 14 settembre nel successo per 1-0 contro la Fluminense del massimo campionato carioca.