Lautaro esulta mimando un pinguino. È un omaggio ad Hakimi dopo l'infortunio

Lautaro Martinez è il simbolo dell'Inter, ma è anche un capitano che si lega a chi dà tutto per la maglia e la onora. Questo è quello che è successo con Achraf Hakimi, che con il Toro ha condiviso lo spogliatoio per un anno e ha vinto uno Scudetto nella stagione 2020-2021. Il marocchino del PSG martedì è rimasto vittima di una bruttissima entrata da parte di Luis Diaz, che gli ha provocato una gravissima distorsione alla caviglia sinistra.

L'argentino non si è dimenticato di lui e dopo il gol a fine primo tempo che ha sbloccato il match contro il Kairat Almaty ha esultato proprio come fa lui, mimando un pinguino. Un modo per mostrargli tutta la sua vicinanza e fargli capire quanto tenga alla sua salute. Il gesto di Lautaro Martinez è da sottolineare perché dice anche molto sulla persona che è il classe '97, a volte troppo sanguigno in campo, ma comunque uno che dal punto di vista comportamentale è quasi sempre inattaccabile.

Dopo qualche gara a secco è tornato al gol e pure Cristian Chivu ha elogiato la sua leadership e il suo atteggiamento, che gli permettono di essere da esempio per tutti i suoi compagni di squadra.