Spezia, nuovo infortunio per Bandinelli: il centrocampista salta le prossime tre partite

Il periodo complicato dello Spezia continua a farsi sentire anche sul piano degli infortuni. Oltre ai risultati che tengono la squadra nei bassifondi della classifica, arriva un’altra notizia negativa dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Filippo Bandinelli ha infatti accusato una nuova ricaduta muscolare.

Il centrocampista era stato utilizzato in modo forzato nell’ultima gara contro il Pescara, ma lo sforzo gli è costato un nuovo problema all’inguine. Gli accertamenti hanno confermato che Bandinelli dovrà fermarsi per almeno due settimane, allungando così la lista degli indisponibili.

Lo Spezia dovrà quindi fare a meno di lui nelle sfide contro Sudtirol, Palermo e Avellino. L’obiettivo dello staff medico è quello di tentare il recupero in vista del match contro la Sampdoria, nella speranza di ritrovare un elemento importante per la mediana in un momento delicato della stagione.