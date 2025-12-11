Spezia, Bandinelli: "L’obiettivo minimo è mantenere la categoria. Usciremo da questa situazione"

"Quella di Chiavari è stata una vittoria importante: sul sintetico a dimensioni ridotte loro non perdevano da circa due anni, un campo difficile per la B e abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, stiamo seguendo le indicazioni del mister ma ci vuole tempo per assimilare i meccanismi, ma è stata la reazione della squadra a essere importante": così, dalle colonne de Il Secolo XIX-Spezia, il centrocampista dello Spezia Filippo Bandinelli.

Che si è definitivamente lasciato alle spalle l'infortunio, prendendosi poi anche la fascia di capitano, definita dallo stesso giocatore motivo di orgoglio, anche se nel gruppo ci sono tanti leader che cercano di trascinare il gruppo e dare il giusto esempio. Bandinelli torna poi a parlare della delusione della finale playoff dell'anno passato, che alcuni si portano ancora dietro, ma guarda con fiducia al futuro sostenendo che "siamo consapevoli della situazione: abbiamo tempo per recuperare".

A tal proposito, conclude quindi: "L’obiettivo minimo è mantenere la categoria. Abbiamo le armi per fare bene e ci tengo a dare una mano per uscire da questa situazione". A oggi la classifica parla di terzultimo posto a quota 14 punti, ma il torneo cadetto è giunto alla 16ª giornata: di tempo, effettivamente, ce n'è...