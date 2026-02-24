Live TMW Atalanta, Carnesecchi: "La giusta intensità per crederci. Sogno la fascia di capitano"

Quanto può dare fiducia la vittoria contro il Napoli?

"Concordo con il mister. Servirà intensità per credere in questa impresa: cercheremo di mettere in campo anche la giusta esperienza oltre che all'entusiasmo".

Con l'1-0 al 90° lei salirebbe in area e lei batterebbe un penalty se si andasse ai rigori?

"Come obiettivo devo fare goal (risata ndr.). Mi potrei presentare anche come rigorista se dovesse servire".

Quanto conterà il gruppo?

"Molto. Noi non vogliamo accontentarci e si capirà in maniera concreta della nostra forza. Dipenderà tutto da noi e vogliamo dare un grande segnale".

Com'è cambiata la squadra dopo 4 mesi?

"Siamo usciti molto bene, il passato ora non conta. Do merito al mister per il grande lavoro che ha fatto soprattutto dal punto di vista mentale".

Cosa ne pensa del confronto con Kobel?

"Gioca ad alti livelli anche in Nazionale. Per me è un portiere fortissimo e penso che sia un prospetto fantastico dove ha tutte le caratteristiche per essere tra i migliori".

TMW - Quanto sogna la fascia di capitano visto che lei è "Figlio di Zingonia"?

"Per me sarebbe un sogno, ma davanti ho dei grandi colossi anche da questo punto di vista. Posso solo che imparare da loro".

Cosa ne pensa delle critiche dopo la gara d'andata sulla questione legata al calcio italiano?

"Secondo me sono critiche inesatte. Domani vogliamo dimostrare che le cose dette sono false e che siamo molto di più rispetto a quello che ci hanno etichettato".

Come sta dopo la crescita di questi mesi e cosa pensa della Nazionale?

"Mi sento bene e fresco in ogni gara: sono anche diventato papà quindi sono contento. Voglio dare ogni contributo per il mister e ovviamente per l'Atalanta. Sicuramente voglio portare questi valori e impegno anche in Nazionale".

Quale sarà l'elemento chiave per l'impresa?

"In Champions conta molto sia la qualità che la concretezza: il livello si alza molto, soprattutto contro il Borussia. Speriamo di stare dentro fino al 90°".

Buffon disse che si rivede molto in lei: cosa ne pensa?

"Per me è un grandissimo esempio ed è anche motivo di orgoglio: da lui posso solo che imparare e non vedo l'ora di abbracciarlo".

