Spezia, oggi incontro con il Cesena per chiudere Adamo: i dettagli dell'accordo

Nella giornata di oggi lo Spezia e il Cesena si incontreranno per provare a chiudere il trasferimento in Liguria dell’esterno destro Emanuele Adamo, che può giocare anche sulla corsia opposta, che andrebbe così a rinforzare le fasce della formazione di Roberto Donadoni assieme al già arrivato Leonardo Sernicola e colmare così la partenza di Antonio Candela destinato a tornare al Venezia per fine prestito.

Il giocatore classe ‘98 ha già aperto al trasferimento allo Spezia e ora starà ai due direttori sportivi – Stefano Melissano e Filippo Fusco – raggiungere l’intesa per permettere ad Adamo di unirsi ai nuovi compagni e essere a disposizione già per la sfida del prossimo fine settimana. I liguri avrebbero intenzione di acquistare il calciatore, che ha un contratto fino al 2027 firmato un anno fa, a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile.

Adamo, che in questa stagione è sceso in campo 16 volte segnando una rete, andrebbe così a completare il reparto degli esterni con Beruatto, Aurelio e Sernicola, permettendo così a Vignali di tornare a svolgere solo il ruolo di centrocampista.