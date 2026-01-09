Lo Spezia 'annuncia' l'arrivo di Adamo. Con una citazione della Cappella Sistina

"C̶a̶p̶p̶e̶l̶l̶a̶ ̶S̶i̶s̶t̶i̶n̶a̶,̶ ̶R̶o̶m̶a̶,̶ ̶1̶5̶1̶1̶, La Spezia, 2026". Lo Spezia sui propri canali social sceglie un celebre affresco di Michelangelo Buonarroti presente nella Cappella Sistina per annunciare l'arrivo di Emanuele Adamo dal Cesena. Si tratta ovviamente de 'La Creazione di Adamo' riveduta e corretta con la mano di Dio che tiene stretta fra le dita la maglia del club ligure da consegnare al 'primo uomo'. Il laterale classe '98 dunque è il terzo acquisto degli aquilotti in questo mercato di gennaio e sarà con tutta probabilità a disposizione di Donadoni per la sfida col SudTirol.

"Abbiamo avuto fin da subito a disposizione i nuovi innesti di Sernicola e Radunovic, li ho trovati bene e con gli stimoli giusti, a breve si aggiungerà Adamo: - aveva annunciato lo stesso tecnico ligure ieri in conferenza stampa - ciò che importa è che arrivino calciatori che abbiano la determinazione giusta e gli stimoli giusti per venire a Spezia, dove serve attenzione e carica ai massimi livelli".