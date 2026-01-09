Ufficiale Spezia, ecco il laterale Adamo dal Cesena: ha firmato fino al 2028. Il comunicato

Dopo l'anticipazione sui social arriva anche il comunicato ufficiale: il club ligure ha infatti tesserato il laterale Adamo dal Cesena che dunque sarà a disposizione di mister Donadoni per la sfida contro il SudTirol. Questa la nota della società:

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Cesena FC, le prestazioni sportive del centrocampista Emanuele Adamo, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di Via Melara fino al 30 giugno 2028.

Napoletano, viene pescato nella formazione campana dei Boys Posillipo dal Foggia, che nella stagione 2015-2016 lo fa esordire in Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro la Juve Stabia. Dopo le fruttuose esperienza in Serie D tra Herculaneum, Audace Cerignola e Fidelis Andria, il classe 1998 approda in Serie C a Caserta, scendendo in campo in 24 occasioni. La stagione seguente Adamo arriva ad Avellino e con gli Irpini arriva ad un passo dalla promozione in Serie B, cedendo solo nella semifinale playoff al Padova, mentre nel campionato 21/22 con la maglia del Monterosi Tuscia, è autore di un nuovo ottimo campionato che a fine stagione lo porta a Cesena.

In Romagna si guadagna subito un ruolo da titolare, con 40 presenze, 4 gol e 5 assist, mentre alla seconda stagione con i bianconeri ottiene la promozione in Serie B, rivelandosi protagonista della cavalcata dei bianconeri verso la cadetteria, con 41 presenze, 5 gol e ben 12 assist. Al debutto in Serie B nella stagione 2024/25, Adamo colleziona un totale di 34 presenze e 2 gol, trascinando il Cesena fino alla semifinale play-off.

Talento, velocità, imprevedibilità e grande duttilità tattica: Emanuele Pio Adamo è pronto a mettersi a disposizione di mister Donadoni, con indosso la maglia numero 70".