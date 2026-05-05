Spezia, per la sfida col Pescara si lascia Follo. Ritiro in Toscana, a Tirrenia

Lo Spezia prepara l’ultima, decisiva sfida di campionato contro il Pescara, in programma venerdì sera alle 20.30 in contemporanea con tutte le gare di Serie B. Gli Aquilotti hanno svolto due giorni di lavoro al centro sportivo di Follo, tra scarico per i titolari reduci dalla sfida al Venezia ed esercitazioni tattiche con il resto del gruppo.

Da oggi, scrive Il Secolo XIX, la squadra si trasferirà a Tirrenia per un mini ritiro che accompagnerà gli uomini di D’Angelo fino alla partenza per l’Abruzzo. Una trasferta che lo Spezia affronterà ancora una volta senza il supporto dei propri tifosi, a seguito degli incidenti avvenuti a Pasquetta al Ferdeghini.

Sul fronte formazione, tutti disponibili ad eccezione dello squalificato Bandinelli, mentre restano da valutare le condizioni di Radunovic, unico assente nell’ultima convocazione. In attacco si va verso la conferma dal primo minuto della coppia Artistico-Lapadula, con il primo candidato a giocare a tempo pieno al fianco dell’esperto centravanti.

La posta in palio è altissima: sia lo Spezia che il Pescara sono obbligati a vincere per alimentare le residue speranze di permanenza in Serie B, legate anche ai risultati delle dirette concorrenti. Una notte da dentro o fuori, con novanta minuti che potrebbero decidere il destino di entrambe.