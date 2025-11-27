Spezia, Stillitano sarà presente al derby. Tifosi a Follo per chiedere un'inversione di tendenza

Quello fra Spezia e Sampdoria in programma domenica pomeriggio sarà un derby ad alta tensione vista la posizione in classifica che le due squadre occupano (ultimi gli aquilotti al pari del Pescara, un gradino più su i blucerchiati) e per questo in casa bianca la proprietà ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra.

Come riporta La Nazione infatti il presidente del club Charlie Stillitano sarà in tribuna al Picco per il derby ligure ad attestare la presenza della proprietà in un momento delicatissimo.

Anche la tifoseria è pronta a far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno alla squadra di Roberto Donadoni con la Curva Ferrovia che dovrebbe pubblicare un comunicato nella giornata di oggi con le iniziative in vista del derby e ribadire la ferrea volontà di lottarefino alla fine per conseguire l’obiettivo della conferma in cadetteria. I supporter, con ogni probabilità, si recheranno a Follo per esternare, in modo civile, a giocatori, tecnici e dirigenti aquilotti il malcontento per il disastroso campionato in atto e sollecitare un’inversione di tendenza nel segno dell’orgoglio e della determinazione.