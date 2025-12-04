Spezia, Stillitano: "Proprietà importante. Mercato? Prima le ultime quattro gare"

Torna a parlare il presidente dello Spezia, Charlie Stillitano. E lo ha fatto in occasione del brindisi di auguri con la stampa organizzato ieri nella pancia del 'Picco'.

"Abbiamo una proprietà importante - si legge su Il Secolo XIX -. Fin da quando abbiamo parlato per la prima volta della possibilità di prendere questa squadra di calcio, Tom ha sempre voluto agire in proprio, con suoi denari, senza soci. Tutti, prima di lui, avevano creato gruppi o aiuti o fondi di investimento, lui no. Perfino FC32 group era un insieme di diversi azionisti, più di 100, ma Roberts no.

Io sono ottimista di natura, Tom Roberts no, lui è realista. Se oggi dicessi che arrivano 4-5 calciatori, che compriamo questo o quello, che riportiamo Pio Esposito allo Spezia, sarei un idiota (testuale, ndr) l’unica cosa che conta è che ci sono ancora quattro partite alla fine del 2025 ed abbiamo battuto la Sampdoria. Ma non abbiamo fatto ancora quello che vogliamo fare. Quindi dobbiamo vivere queste quattro gare con la massima concentrazione e pensare a queste, non oltre, perché non serve a nulla. Dopo, ci metteremo attorno ad un tavolo".