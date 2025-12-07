Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia, Roberts: "Confermo il mio impegno, fiducia in un'inversione di tendenza"

© foto di Niccolò Pasta
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:19Serie B
Tommaso Maschio

Nella serata di ieri in casa Spezia è andata in scena la tradizionale cena natalizia alla presenza di dirigenti, tecnici e giocatori alla presenza del patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano che hanno parlato confermando i programmi ambiziosi varati al momento del loro insediamento.

“Confermo il mio impegno per lo Spezia Calcio, sono entusiasta di aver intrapreso un progetto importante alla guida di questo glorioso club ultracentenario. Tutti noi abbiamo piena fiducia in un’inversione di tendenza nei risultati, siamo certi che la situazione di classifica migliorerà”, ha spiegato Roberts come riporta La Nazione. Il numero uno non ha nascosto le criticità sul piano sportivo affrontare in questi mesi ostentando però ottimismo per un ritorno ai fasti recenti.

Sono stati mesi difficili ma bisogna avere fiducia e coraggio. È bello vedere una società unita, con tanta gente che lavora per il bene del club”, sono invece le parole del presidente Stillitano.

