Spezia, tre anni e mezzo dopo riecco Verde: l'ultimo assist in bianco era datato 2022

Dopo tre anni e mezzo dall’ultima volta Daniele Verde ha messo la propria firma su un gol dello Spezia. L’attaccante, fresco di reintegro nelle scorse settimane dopo un inizio di stagione da fuori rosa, ha infatti fornito nella serata di ieri l’assist per la rete della vittoria firmata da Gabriele Artistico nella sfida contro la Virtus Entella.

L’ultima volta in maglia aquilotto risaliva al maggio del 2022 quando il classe ‘96 fornì un’assistenza a Giulio Maggiore per il gol del momentaneo 3-1 in casa dell’Udinese che valse la salvezza in Serie A. Allora in panchina sedeva Thiago Motta. Dopo quell’annata per Verde infatti arrivarono solo gol con la maglia dello Spezia: sei fra Serie A e Coppa Italia nella stagione successiva in cui arrivò la retrocessione in Serie B - con Luca Gotti e Leonardo Semplici in panchina - e sette nel 2023/24 che permisero alla squadra di salvarsi e gettare le basi per lo scorso campionato con l’arrivo a stagione in corso di Luca D’Angelo in panchina.

Ora un nuovo assist, alla seconda presenza, che può rappresentare un primo segno di rilancio per il talentuoso attaccante che potrebbe rappresentare, una volta ritrovata la condizione ottimale e messi minuti nelle gambe, un’importante arma in più per Roberto Donadoni.