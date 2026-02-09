Lega Serie A punta all'acquisto del Fantacalcio. Valutazione di 40 milioni di euro
Da segnalare oggi una indiscrezione riportata dall'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, che riguarda un mondo sempre più popolato come quello del Fantacalcio, che viaggia di pari passo con lo svolgimento del campionato e che presto, almeno in Italia, potrebbe diventare una sorta di gioco ufficiale della stessa Lega Serie A.
Stando infatti a quanto riferito dal quotidiano, è in fase di valutazione un'idea per la quale Lega Serie A potrebbe acquistare la piattaforma 'Fantacalcio'. D'altronde non è un semplice gioco per gli appassionati calcistici, è ormai di fatto divenuto un vero e proprio business da 10 milioni di euro all'anno, che vede coinvolti ben 3 milioni di utenti iscritti alla piattaforma. Un impatto a tratti persino più poderoso di quello del calcio stesso.
Il portale specializzato Calcio & Finanza conferma le indiscrezioni del Fatto Quotidiano sulla possibilità che Lega Serie A acquisti Fantacalcio e aggiunge che l'ente organizzatore del massimo campionato italiano si prepari a passare dalle parole ai fatti, con appuntamento per parlarne fissato all'Assemblea del prossimo 16 febbraio. Tra una settimana, insomma, ne sapremo di più. Serie A è già un partner 'naturale' del Fantacalcio, essendone una sorta di emanazione diretta. Per questo esistono già degli accordi commerciali per un valore stimabile attorno al 10% del totale.
La strategia di Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, mira all'acquisizione delle quote per il 51%, così da subentrare in posizione di controllo, per una valutazione che si avvicina ai 40 milioni di euro. Già il doppio rispetto a quanto poteva essere fino a un paio d'anni or sono.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.