Spezia, il Widzew Lodz fa sul serio per Wisniewski. Accordo vicino per il difensore

Dalla Polonia insistono sulla volontà del Widzew Lodz di riportare in patria il difensore centrale Przemyslaw Wisniewski attualmente in forza allo Spezia. Il classe ‘98, che è rimasto in panchina per la prima volta in stagione nell’ultima gara, è uno dei giocatori che potrebbero salutare in quest’ultima settimana di mercato anche dopo le parole del ct polacco Jan Urban che gli ha consigliato di cambiare maglia per puntare alle prossime convocazioni: "Gioca regolarmente ed è apprezzato, ma la sua squadra è in lotta per non retrocedere. Il fatto che giochi con la Nazionale credo che possa aiutarlo a passare in un ambiente più prestigioso magari in Serie A o in un altro campionato maggiore".

Secondo quanto si legge sul portale Meczyki.pl la formazione di Lodz, attualmente in lotta per la salvezza in Ekstraklasa (la massima serie del paese dell’est Europa) ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente dopo aver già speso undici milioni di euro, anche per due ex liguri come Dragowski e Kornvig, in questo mercato invernale. L’accordo fra le parti sarebbe vicino sulla base di un prestito oneroso con diritto od obbligo di riscatto per una cifra complessiva che balla fra 1,3 e 1,5 milioni di euro.

Il club polacco infatti sembra pronto a soddisfare le richieste del club ligure per un giocatore che finora è sempre stato schierato da titolare (19 presenze su 21 giornate) e che ha ancora un anno e mezzo di contratto.