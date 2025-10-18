Sudtirol, Bocchini: “Punto prezioso in momento difficile. Merito ai ragazzi”

Dopo il pareggio esterno contro il Mantova, il vice allenatore del Sudtirol, Riccardo Bocchini, traccia un bilancio lucido della gara e della situazione generale della squadra.

«Se non avessimo fatto bene, non avremmo portato via punti da una partita così complicata», sottolinea Bocchini, che riconosce il valore dell’avversario. «Il Mantova è una squadra forte, che non merita la classifica che ha».

Il vice di Castori non nasconde le difficoltà del momento: «Siamo in piena emergenza, con diversi giocatori fuori ruolo e altri che non hanno ancora il ritmo partita. Forse oggi era la situazione più complicata di tutte». Nonostante ciò, Bocchini elogia il gruppo: «I ragazzi hanno dato tutto. Hanno lottato con spirito e sacrificio, in una gara durissima. Un pizzico di fortuna ci ha aiutato, ma il merito è tutto loro».

Dal punto di vista tattico, l’allenatore analizza le difficoltà iniziali: «All’inizio abbiamo sofferto la loro gestione del possesso. Non riuscivamo a costruire con continuità né a trovare i tempi giusti per attaccare. Questa, in fondo, è stata la chiave della partita».

Spazio anche ai singoli e ai giovani, che hanno dato risposte importanti: «Poluzzi ha disputato una grande gara dopo tanto tempo, Mancini ha esordito in Serie B e Bordon ha messo minuti preziosi. È una prestazione del gruppo, e questo ci rende orgogliosi».

Sulle note dolenti, Bocchini è schietto: «Coulibaly non è stato brillante come nelle scorse partite, e Momo ha faticato nella costruzione. Ma con tutte le assenze era inevitabile avere qualche difficoltà».

Infine, il tecnico sintetizza: «Il punto è positivo. La squadra ha saputo adattarsi e reagire, in trasferta e in condizioni complicate. Sappiamo dove migliorare, ma l’atteggiamento e la compattezza sono stati esemplari».