Sudtirol, Castori: "14 tiri nostri, mezzo tiro loro: perdere così dispiace, mancato solo il gol"

"Dispiace molto aver perso questa partita, purtroppo quando non concretizzi capita spesso di essere punito alla prima occasione. La Juve Stabia ha fatto mezzo tiro in porta, noi abbiamo commesso qualche errore e il pallone è entrato in porta. Il Sudtirol invece ha calciato 14 volte verso lo specchio della porta battendo sei corner eppure torniamo a casa con zero reti e zero punti. Sono rammaricato, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, concedendo pochissimo e proponendo alcune novità come Molina mezzala. Avevamo bisogno di aggiungere determinate caratteristiche nella zona centrale del campo, li abbiamo contenuti al meglio giocando tutta la ripresa in fase offensiva.

Pietrangeli? Per noi è un titolare a tutti gli effetti, rientrava oggi dopo una lunga inattività e ho ritenuto giusto dargli spazio. Schierare sempre gli stessi non aiuta, tutti devono farsi trovare pronti e dare il loro contributo. La prestazione c'è stata, il risultato non rispecchia quanto si è visto". Queste le parole del tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori dopo la gara persa a Castellammare per 1-0.