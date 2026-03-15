Sudtirol-Pescara, arriva anche la lista dei convocati di Castori
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Il tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la 30ª giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 15 marzo alle ore 17.15 allo Stadio Druso di Bolzano contro il Pescara.
Portieri: Adamonis, Borra, Theiner.
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli.
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.
Attaccanti: Merkaj, Pecorino, Tonin, Verdi.
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