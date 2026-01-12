SudTirol, in arrivo un innesto d'esperienza a centrocampo: è lo sloveno Crnigoj

Dopo Arthur Ionita, ceduto all’Arezzo capolista nel Girone B di Serie C, anche un altro elemento d’esperienza e qualità si appresta a salutare la Triestina in questo mercato. Si tratta del centrocampista Domen Crnigoj, autore di 16 gare quest’anno, che dovrebbe fare ritorno in Serie B.

Come riferito da Trivenetogoal.it lo sloveno classe ‘95 avrebbe trovato l’accordo con il SudTirol che lo preleverà a titolo definitivo dal club giuliano. Le parti sarebbero alle firme con la fumata bianca che non dovrebbe tardare ad arrivare. Lo sloveno dunque tornerà a calcare i terreni di gioco di un campionato già affrontato con le maglie di Venezia, Reggiana e Salernitana per un totale di 64 presenze e sei reti.