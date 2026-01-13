Crnigoj: "Al SudTirol centro sportivo di qualità e livello. La B è difficile, ma darò il mio aiuto"

Fresco di firma - annunciata poco fa - con il SudTirol, il centrocampista Domen Crnigoj ha parlato ai canali ufficiali del club di Bolzano, per inaugurare questa nuova esperienza calcistica che lo riporta in Serie B: "Sono stato accolto con grande calore e ho trovato un centro sportivo di qualità e di alto livello; non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di mettermi immediatamente al lavoro e a disposizione del mister e dei compagni".

Aggiunge quindi: "Ho sempre avuto un’ottima considerazione dell’FC Südtirol, una società apparentemente piccola ma fortemente ambiziosa e ben strutturata, e una squadra contro la quale è sempre stato impegnativo e complesso confrontarsi. Ritengo di poter mettere a disposizione le mie doti fisiche, oltre all’esperienza maturata nel corso degli anni in Italia e a livello internazionale. Ho seguito la Serie B di quest’anno attraverso risultati, classifica e highlights, e conosco bene il valore e le difficoltà di questo campionato".

La nota conclusiva del calciatore, che ha lasciato la Triestina per approdare a titolo definitivo alla corte di mister Fabrizio Castori, va ai supporters altoatesini: "Ai tifosi rivolgo un invito a sostenerci numerosi allo stadio: insieme possiamo affrontare questa fase con determinazione e raggiungere i nostri obiettivi".