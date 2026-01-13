Ufficiale La Triestina perde un altro pezzo di lusso. Crnigoj passa a titolo definitivo al SudTirol

Si è definitivamente chiusa l'avventura di Domen Crnigoj alla Triestina, perché il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo al SudTirol, in Serie B, che lo ha così annunciato:

"Nato il 18 novembre 1995 in Slovenia, Črnigoj ha completato la sua formazione calcistica presso l’FC Koper-Capodistria, la squadra della sua città natale. Con la maglia della squadra istriana, nella rinomata città del porto marittimo, il centrocampista ha disputato le prime partite da calciatore professionista nel campionato sloveno e nella coppa nazionale nella stagione 2012-2013.

Nell’agosto 2015, Črnigoj ha iniziato il suo percorso sportivo all’estero trasferendosi in Svizzera, dove ha vestito la casacca del Lugano. Con il club del Canton Ticino ha disputato 131 partite ufficiali in cinque stagioni, acquisendo anche esperienza internazionale nell’ambito dell’Europa League.

Nel settembre 2020 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore sono stati acquistati dal Venezia, squadra militante al tempo in Serie B. Con i lagunari, Črnigoj ha vinto i playoff al primo tentativo e ha conquistato la promozione in Serie A. La stagione successiva nella massima serie, segnata dalla retrocessione, ha visto il centrocampista assumere un ruolo di assoluta rilevanza nella squadra. Dopo il girone di andata della stagione 2022-2023 disputato con la maglia arancioneroverde del Venezia, Črnigoj è passato in forza alla Salernitana, contribuendo alla permanenza della squadra in Serie A.

Ha disputato la stagione 2023-2024 in prestito alla Reggiana, in Serie B, prima di tornare a giocare al Venezia, in Serie A, nel campionato dello scorso anno. Si è trasferito poi alla Triestina, in Serie C, giocando la prima parte della stagione corrente.

Tra il 2018 e il 2022 Črnigoj ha fatto parte in pianta stabile della rosa della nazionale slovena, collezionando 26 presenze e realizzando tre reti".

Questo, invece, il comunicato degli alabardati: "US Triestina Calcio 1918 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al FC Südtirol, il diritto alle prestazioni sportive di Domen Crnigoj.

Arrivato a Trieste lo scorso settembre, il centrocampista sloveno classe '95 ha totalizzato in maglia alabardata 16 presenze con 4 assist.

A Domen il club rivolge il ringraziamento per l'impegno profuso per l'Unione, insieme al più sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".