Triestina, Tesser: "Rumours di mercato su Crnigoj? Forse è uno dei pochi che non ne ha"

"L'umore a caldo è di demoralizzazione, non può essere che così. Per noi questa era una partita molto importante, per dare subito un segnale di vita malgrado tutte le voci che si sentono in giro, con l'occasione di recuperare punti su quelle davanti, in primis la Pro Patria. Era un'occasione importante per noi avendo anche una partita casalinga, ci tenevamo a far bene perché è un principio che ci deve sempre essere: c'è grande amarezza e dispiacere per aver perso": così, dopo il ko contro l'Alcione, il tecnico della Triestina Attilio Tesser, le cui dichiarazioni sono state raccolto dai canali ufficiali del club.

Il trainer prosegue poi: "Il calcio è questo, peccato l'aver preso quel gol a inizio secondo tempo, dopo qualche minuto di sbandamento abbiamo ricominciato a spingere ma c'è stato poi l'errore che ci è costato il due a zero. La partita si è ulteriormente complicata ma ci abbiamo provato e creduto fino alla fine, penso che le occasioni per pareggiare compresa quella a pochi secondi dal triplice fischio ci siano state. Come applicazione e come volontà non ho nulla da rimproverare alla squadra, l'assalto finale negli ultimi venti minuti credo abbia dimostrato quanto il gruppo ci tenga e abbia voglia di lottare ancora".

La nota conclusiva va quindi al mercato: "Rumours di mercato su Crnigoj? Forse è uno dei pochi che non ne ha, la scelta di non impiegarlo dall'inizio è stata dovuta a una brutta botta che ha preso a Vicenza, e che lo ha costretto a rimanere fuori un paio di settimane: si è allenato con il gruppo solo negli ultimi due giorni. Non aveva condizione per partire dal primo minuto e sapevo che una mezz'oretta a buon livello avrebbe potuto farla, ha avuto secondo me un buon impatto".