Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato
Nonostante la presenza in rosa di un fedelissimo di Fabrizio Castori come Marius Adamonis il SudTirol sarebbe alla caccia di un altro portiere da affiancare al lituano e all’esperto Giacomo Poluzzi, con la possibilità così di mandare il giovane Daniel Theiner a farsi le ossa in Serie C come accaduto lo scorso anno col Carpi.
Secondo quanto raccolto da TMW il club altoatesino ha avviato nuovi contatti con lo svincolato Alessio Cragno. Il classe ‘94, dopo l’esperienza alla Sampdoria – 15 presenze lo scorso anno – è rimasto senza squadra in estate anche a causa di un serio infortunio rimediato lo scorso giugno, ma ora sarebbe pronto a rimettersi in gioco.
Cragno porterebbe grande esperienza nella rosa del tecnico Castori viste le sue 170 presenze in Serie A e le 105 in Serie B, contando anche play off e play out. Oltre alle due presenze con la Nazionale azzurra collezionate fra il 2020 e il 2021.