Fumagalli e il gesto alla 'Di Canio': "Cragno era a terra. I valori valgono più di un gol"

Nel corso della sfida fra Reggiana e SudTirol, sul risultato di 1-0 per gli altoatesini, il centravanti degli emiliani Tommaso Fumagalli si è reso protagonista di un grande gesto di fair play buttando la palla in fallo laterale anziché approfittare dell’infortunio del portiere avversario Alessio Cragno - che ha riportato nuovamente la rottura del tendine d’Achille che l’aveva tenuto fermo per otto mesi – per andare a segnare il gol del pareggio. Un gesto apprezzato da tutti, con il pubblico che ha lo applaudito e il direttore di gara che gli ha stretto la mano.

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport il calciatore ha parlato di quel momento e della decisione di non approfittare dell’infortunio dell’avversario: “Ero andato a pressare per recuperare la palla, ma quando ho visto che Cragno s’era fatto male mi sono fermato. Per me l’avrebbero fatto in tanti, anche se c’è chi mi dice di no. Io alla Reggiana ho riscontrato valori di questo tipo e mi ci rivedo. - spiega Fumagalli soffermandosi sui complimenti ricevuti in campo – Un bel gesto, non me l’aspettavo, l’ho pesato soltanto dopo. Con l’adrenalina che c’è quando giochi non ci avevo fatto caso. Poi ci ho ripensato, sono venuti anche gli assistenti a dirmelo. Una bella cosa in un giorno triste per noi, vista la sconfitta”.

Fumagalli sottolinea come fosse giusto fare quel gesto nonostante in quel momento la squadra fosse sotto nel punteggio, con la gara poi terminata sul 4-0 per i biancorossi, e racconta di come non si aspettasse tanti messaggi di stima nonostante un gesto insolito che ha riporto a molti alla mente quello di Di Canio in Premier League. Ma il calciatore della Reggiana ha ricordato come anche il portiere del Palermo Jesse Joronen pochi giorni fa si sia reso protagonista di un gesto simile ammettendo di aver deviato un tiro nonostante fosse sfuggito alla terna arbitrale.

Il centravanti dedica poi un pensiero a Cragno che dovrà nuovamente operarsi allo stesso tendine già operato e che ha chiuso la stagione in anticipo: “Mi dispiace tanto, era appena rientrato e avere una ricaduta non è bello. Gli dico in bocca al lupo e gli auguro di tornare presto, ha fatto una carriera importante e sa che non bisogna arrendersi mai. Io per fortuna non ho mai avuto infortuni gravi, ma lui sa come riemergere, ne sono certo”.